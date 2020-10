Acuerdo en Galicia para crear un frente común con el que recuperar las estatuas del Mestre Mateo tras el fallo de Meirás

PPdeG, BNG y PSdeG se enrocan en un debate sobre la patrimonialización los trabajos que llevaron la decisión judicial de devolución del pazo

Las fuerzas de la Cámara gallega han llegado a un acuerdo para hacer un frente común que permita la recuperación de las estatuas de Abraham e Isaac, obra del Mestre Mateo, que actualmente están en propiedad de la Familia Franco y que el Ayuntamiento reclama vía jurídica, un camino al que recientemente también se ha sumado la Xunta.

PPdeG, BNG y PSdeG han llegado a un acuerdo a raíz de una proposición no de ley defendida por el diputado nacionalista Luis Bará, que pedía instar a la Xunta a seguir el camino abierto en la reciente sentencia partidaria a la devolución del pazo de Meirás al patrimonio público.

En concreto, el acuerdo alcanzado insta "proseguir el camino abierto en la sentencia del Pazo de Meirás" con el objetivo de "investigar y documentar el expolio de las estatuas" y "estudiar las vías para su recuperación por parte del Ayuntamiento de Santiago". Además, propone crear un grupo de trabajo, abierto a la participación de la Diputación de A Coruña y del Gobierno del Estado y otras entidades, que valore las líneas de acción de cara a esta recuperación.

En la defensa de la iniciativa, Luis Bará ha expresado la voluntad del BNG de llegar a una posición unánime. "El hecho de que estemos hablando hoy de la recuperación de bienes de gran simbolismo y valor robados por la familia Franco como el Pazo de Meirás, esculturas del Mestre Mateo, Casa Cornide, Pías de Moraime y Pazo de Dodro, entre otros, es una grave anomalía democrática y pone de relieve la complicidades y connivencias con los Franco de todas las instituciones del Estado durante 45 años", ha sostenido.

El parlamentario nacionalista, que ha recordado el simbolismo de las estatuas de Abraham e Isaac y ha reconocido el trabajo de la asociación O Sorriso de Daniel que en 2012 pidió la devolución, ha calificado de "paradoja" que en vez de "procesar a los autores del robo" haya que "pelear en juzgados poco neutrales para recuperar lo robado".

Tras ello, ha recordado que el Ayuntamiento de Santiago recurrió este asunto a la justicia, una justicia que, en su opinión, "no fue imparcial" en este caso y rechazó la petición. Con todo, ha considerado que tras el fallo de Meirás, "es el momento de actuar con rigor". "No podemos perder más tiempo", ha señalado.

APOYO DE PSDEG Y PPDEG

En la sesión, tanto socialistas como populares han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Así, en primer lugar, la socialista Noa Díaz ha pedido "terminar con la impunidad de una familia que fue la causante de los años más oscuros de la historia" de España y que "se benefició de su posición para aumentar su patrimonio".

Además, ha recordado que una iniciativa de similares características fue aprobada recientemente en el Ayuntamiento de Santiago por unanimidad y ha celebrado que la Xunta se haya sumado a la vía judicial para "tomar parte activa en este conflicto". "Llega algo tarde pero bienvenida sea, porque la colaboración entre administraciones se hace fundamental par recuperar el patrimonio expoliado", ha indicado.

Por su parte, el parlamentario popular Borja Verea ha subrayado que su grupo trabajará "en todas las instancias" y "con todos los instrumentos legales" para que estas estatuas vuelvan a formar parte del patrimonio público. "Así lo hicimos en la recuperación del Pazo de Meirás", ha indicado.

En este sentido, ha abogado por trabajar "con toda la solvencia" y de forma conjunta y ha incidido en las líneas de trabajo ya acordadas por la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago en este materia.

DEBATE SOBRE LA RECUPERACIÓN DE MEIRÁS

Aunque la voluntad de acuerdo ha protagonizado los discursos sobre esta iniciativa, posteriormente en la sesión plenaria los grupos se han enrocado durante el debate de una proposición no de ley presentada por los socialistas gallegos para reconocer el esfuerzo de todas las personas y entidades públicas que hicieron posible el fallo judicial favorable a la devolución del Pazo de Meirás.

La iniciativa de los socialistas pedía un reconocimiento especial al trabajo de la Dirección general de Memoria Histórica y del Gobierno de España al, según ha recordado Pablo Arangüena, instar a la recuperación de este inmueble mediante la demanda presentada el 10 de julio de 2019.

"Nuestra propuesta pretende poner en valor un hecho histórico", ha manifestado el socialista, que ha subrayado que el fallo "reconoce" que Francisco Franco "fue un auténtico corrupto, además de un golpista y dictador".

Con todo, aunque los nacionalistas votaron a favor de esta proposición tras ser aceptada su enmienda, el diputado del BNG Luis Bará ha afeado al PSdeG que tardase "años de mayorías absolutas" para hacer "efectiva" la reclamación de este Pazo. "Ahora que estamos ya en la versión 6.0 del debate sobre el pazo, nos llama la atención que el PSOE se quiera colgar las medallas", ha indicado en una intervención en la que ha recomendado el libro 'Un pazo, un caudillo, un espolio' para conocer la historia de este asunto.

Por su parte, el popular Alberto Pazos ha criticado tanto a socialistas como a nacionalistas por "repartir medallas" y ha reivindicado la acción de la Xunta en la recuperación de las "Torres de Meirás".

Además, tras rechazar el "uso partidista de la Memoria Histórica", ha acusado a Arangüena de pretender con su iniciativa "hacerle la pelota al presidente del Gobierno". "Me parece francamente lamentable", ha indicado.

"Yo no pretendo colgarle medallas a nadie, lo que he hecho fue apelar a la propia literalidad de la sentencia", ha replicado Arangüena, que ha subrayado que "no se ganan juicios" con acciones como la okupación.