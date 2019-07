PP y Cs acuerdan por separado con UPN romper con el PSOE si pacta con Bildu

ELECCIONES PACTOS

El PP y Ciudadanos han firmado este martes por separado con UPN una declaración en la que instan al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a "rectificar" y no "pactar" con Geroa Bai y EH Bildu en Navarra y se comprometen a no llegar a ningún tipo de acuerdo con el PSOE si lo hace.,Ciudadanos no ha querido sumarse a la firma de la declaración realizada por PP y UPN, los partidos con los que integra la coalición Navarra Suma, y ha realizado esta firma por separa