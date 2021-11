La actualización de los proyectos hidráulicos y el aprovechamiento del agua, claves para los partidos de las Cortes

La actualización de los proyectos hidráulicos y el aprovechamiento los recursos hidrícos son dos de las claves que han planteado los partidos representados en las Cortes de Aragón en la reunión de la Comisión del Pacto del Agua, que ha presidido este miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Zaragoza.

El presidente de las Cortes, Javier Sada, ha dicho que la Comisión es "algo único" en España porque permite "llegar a acuerdos a través del consenso en algo tan delicado como las infraestructuras del agua", subrayando que fue creada hace 30 años.

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha asegurado que Ribera "ha despejado incertidumbres que había abiertas y ha aportado un compromiso del Gobierno de España por las infraestructuras hidráulicas que forman parte del Pacto del Agua".

Guillén ha considerado que el Pacto del Agua debe ser "un punto y seguido" para adaptarlo al cambio climático. El diputado socialista ha trasladado a la ministra que "el agua es fundamental para el desarrollo de muchos territorios áridos de Aragón, para dar vida a esos territorios y que la lucha contra la despoblación sea eficaz".

Desde Podemos, Marta de Santos ha opinado que "el Pacto del Agua ya suena al Compromiso de Caspe" y ha reclamado "no volver a 1992 una y otra vez", sino propiciar que Aragón tenga "agua limpia y bien gestionada para cubrir las necesidades reales, no las promesas históricas que no se pueden cumplir".

"Hace falta invertir en sostenibilidad y no más pantanos sin agua", ha continuado De Santos, insistiendo en destinar recursos "pensando en 2050 y no en 1960", no apostar por "la naftalina", sino por las obras de "hoy en día, con la legislación vigente".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha dicho que el agua es "uno de los motores principales para quedarse en esta tierra, para fijar población, crear empleo estable y bienestar social", también para impulsar la agroindustria, animando a "aprovechar cualquier oportunidad alrededor del agua" y realzando la importancia del Pacto del Agua. Ha manifestado el rechazo del PAR a cualquier trasvase del Ebro y ha defendido la reserva hídrica estatutaria.

Guerrero ha lamentado que "no ha habido concreción" sobre el estado de las obras hidráulicas y ha dejado claro que cualquier obra iniciada y con respaldo social debe terminar de ejecutarse. "En Aragón no queremos ser más, tampoco menos", ha zanjado.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha aseverado que el Pacto del Agua "está desfasado", animando a realizar una reflexión en relación a los conflictos del agua y las obras judicializadas. Ha destacado la existencia de la "nueva cultura del agua" y ha pedido elaborar "un nuevo pacto".

"Aragón es tierra de pactos", ha continuado Palacín, poniendo el ejemplo del histórico acuerdo sobre Santaliestra y San Salvador. También ha urgido a ejecutar los planes de restitución.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha recomendado "revisar" el Pacto del Agua, ha exigido llevar a término los planes de restitución y conseguir que los saltos hidroeléctricos cuyas concesiones caduquen se reviertan al Estado en beneficio de los municipios donde se encuentren.

También ha llamado la atención sobre la contaminación difusa, que ya empieza a afectar a los acuíferos y las fuentes de agua de boca. Sanz ha preguntado a la ministra sobre el estado de las grandes obras hidráulicas, como el recrecimiento de Yesa.

PISAR TIERRA

El portavoz de Agricultura del PP, Ramón Celma, ha solicitado a Ribera que "salga de las alfombras, pise tierra y conozca los verdaderos problemas de los aragoneses", afirmando que en un contexto de cambio climático hay que regular el agua "y eso es sinónimo de embalses".

Celma ha considerado "inadmisible" esperar "al último segundo" para "sacar adelante" el pantano de Mularroya, ha rechazado que "se contemple la eliminación de 30 pequeños embalses" y ha señalado que los regantes del Guadalope "necesitan respuestas para sacar adelante Santolea" después de que se haya retirado Endesa, el principal usuario, por el cierre de la central térmica de Andorra.

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha abogado por "asegurar el agua como un recurso propio de todos los españoles para que llegue a todos los rincones de la nación mediante la interconexión de todas las cuencas", recalcando que las obras del Pacto del Agua "son necesarias para el desarrollo económico y social de Aragón" y lamentando el "balance desalentador" después de 30 años.

"Aragón sigue necesitando importantes inversiones", ha continuado Morón, para quien el riesgo del campo aragonés no es un trasvase "de aguas excedentarias a cuencas deficitarias", sino "la incertidumbre con que viven los cambios sociales y políticos", afirmando que "las políticas ambientalistas del Gobierno de España están dificultando el aprovechamiento de los recursos hidráulicos".

El diputado de Cs Ramiro Domínguez ha defendido todas las obras de regulación porque "el regadío es el futuro" y permitirá reducir la despoblación "y que la gente se quede en los pueblos", criticando que hay "una mínima inversión" en los Presupuestos Generales del Estado.

"Nos queda un sabor agridulce" de la reunión porque "por lo menos nos hemos reunido", pero el encuentro se ha llevado a cabo después de tres años, ha manifestado Dominguez, quien espera que Teresa Ribera visite Aragón con más asiduidad.