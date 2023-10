La actuación en Cien Tiendas tendrá que levantarse entera por deficiencias graves en su ejecución

La actuación en el Paseo de las Cien Tiendas de Logroño tendrá que levantarse entera y volverse a realizar desde el inicio, por deficiencias graves en su ejecución. Así lo determina el último informe realizado a instancias municipales sobre estas obras, en el que se incorpora también el expediente de resolución del contrato con la empresa encargada, que contempla además sanciones y pagos por daños al Consistorio.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha conocido este viernes, en una reunión extraordinaria, el contenido de este informe, que, como han informado la portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz, y el concejal de Promoción de la Ciudad Miguel Sáinz, supone "levantar por entero la actuación, ya que las deficiencias son demasiado graves y mantener alguna parte sería incluso más costoso".

La intención municipal es contar con el acuerdo con la empresa en la resolución del contrato, pero, si no es así, los ediles no han descartado que la situación llegue a los tribunales, lo que, en cualquier caso "no pondría en peligro una nueva licitación" del proyecto de remodelación "ni pondría en peligro el futuro de las Cien Tiendas".

No ha podido avanzar Miguel Sáinz nada por ahora sobre plazos para futuras actuaciones, "que se van a hacer, porque lo que descartamos es no actuar", aunque sí ha dicho que la zona estará en condiciones "en esta Legislatura". Por de pronto, se contará con los técnicos municipales "y con vecinos y comerciantes del entorno", con los que estar misma tarde se va a mantener ya una reunión.

Y a todo ello ha añadido los contactos con la FEMP "como representante de los municipios ante el Ministerio" para dar cuenta de la situación, y la petición del alcalde para una reunión "urgente" con la Secretaría de Estado competente, ya que el proyecto cuenta con Fondos UE "que no queremos perder", que cuentan "con criterios amplios" para poder encajar nuevas actuaciones ya que "podrá haber importantes variables" en un futuro proyecto.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))