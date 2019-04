Actúa presenta su candidatura por Madrid para "regenerar la democracia y luchar contra la desigualdad"

Actúa ha presentado este sábado su candidatura por Madrid en un acto en el que el candidato a las generales de la formación, Gaspar Llamazares, ha señalado que su objetivo es "regenerar la democracia y luchar contra la desigualdad a través de un nuevo contrato social y laboral", según ha informado Actúa en un comunicado.

"Queremos reconstruir una izquierda para este siglo, concódigos de conducta, sin crispación", ha subrayado Llamazares, quien ha definido a la formación como la "opción necesaria para combatir la desafección política, cuando la política, con mayúsculas, es más necesaria que nunca".

En su opinión, España está en "emergencia social", por lo que Actúa propone "recuperar el acuerdo social y laboral que permitió desarrollar este país en las últimas décadas". "Un contrato de género, un contrato ambiental que dé un futuro a nuestros hijos e hijas, a quienes miramos con preocupación temerosos de que vivan peor que nosotros", ha explicado.

Las prioridades de la formación son, según ha añadido Llamazares, "hablar de brecha social, de recuperar derechos, de políticas sociales. "No vamos a sacarnos de la chistera reformas imposible. Nuestra gran prioridad es la recuperación de la democracia", ha dicho.

El líder de Actúa ha destacado que se presentan a las elecciones generales del próximo 28 de abril "para movilizar al electorado dormido y desafecto" y para "reconstruir una izquierda de este siglo".

Durante su intervención, la número dos por Madrid al Congreso de los Diputados, Montserrat Muñoz, ha incidido en que han puesto en marcha "otra forma de hacer política, con diálogo, con consenso, con el fin de los recortes, que tiene que ver con los derechos humanos, con el feminismo, con la capacidad de diálogo para avanzar".

"Actúa representa a la gente que no se da por vencida, que cree que hay que buscar aliados, no enemigos, gente capaz de poner todo al servicio de los demás. Representamos la forma política de la serenidad, de la reflexión y del acuerdo", ha añadido Muñoz, destacando que la formación "no viene a dividir", sino a "representar a los votantes de la izquierda que se quedaron en casa en varias citas electorales y que van en aumento".

Por su parte, la candidata al Congreso de los Diputados María Garzón ha afirmado que está en Actúa "porque hay un muro que no se puede traspasar llamado voluntad política". "Todos sabemos que hay que dar un paso al frente y tomar las riendas: el cambio está en nosotros, empecemos a caminar", ha sentenciado.

Posteriormente, la también candidata al Congreso Marisa Castro ha celebrado que Actúa sea "la izquierda capaz de reconstruirse" y que son un "referente de las mujeres y hombres huérfanas electoralmente que no quieren entregar su voto al populismo ni al social liberalismo".