Actúa por Guzmán avisa de "intereses urbanísticos" detrás del "cierre" del colegio Argantonio

La portavoz del Grupo Actúa por Guzmán en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), Rosario Salazar, ha alertado de "los evidentes intereses urbanísticos que están detrás" del proyecto promovido por la Consejería de Educación para transformar en un instituto el actual Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Argantonio, iniciativa a la que se opone la asociación de madres y padres de alumnos del centro (AMPA).

En 2021, según la AMPA, la delegada territorial de la Consejería de Educación, María José Eslava, planteaba una reorganización del mapa educativo de Castilleja de Guzmán con el cierre de los dos actuales colegios al objeto de promover "un nuevo colegio con código nuevo en las instalaciones del CEIP Monteolivo, donde se uniría el alumnado de varios centros", con la creación además de un instituto de educación secundaria en el actual edificio del Argantonio.

Las familias del colegio Argantonio se oponen a la operación, esgrimiendo que el centro mantiene todas sus líneas ocupadas, acogiendo a niños de otras localidades "atraídos por el proyecto educativo, entorno acogedor y buen hacer", pues no en vano este colegio está sumado al programa europeo Erasmus Plus.

LAS "OTRAS OPCIONES"

En ese contexto, la representante del partido ecosocialista en la localidad sevillana ha indicado que "el colegio Argantonio puede asumir sin problemas las dos líneas que necesitará la localidad en pocos años, pero no se han contemplado otras opciones para el instituto, con mucho más espacio, zonas comunes y deportivas más amplias, un entorno más accesible y que permita intervenciones a largo plazo al no estar constreñidas entre viviendas y zonas protegidas, como sí lo está el Argantonio ¿Por qué no se han contemplado variantes?".

Según Salazar, porque "lo que no podría albergar el CEIP Argantonio es el aumento exponencial de las líneas de primaria que se producirá cuando se cumplan los planes urbanísticos excesivos que el PSOE ha rescatado del pasado", en alusión al Gobierno local de la socialista María del Mar Rodríguez. A su juicio, "el verdadero motivo por lo que se cierra este colegio es ser comerciales de las promotoras y jugar con la calidad de la educación para ofrecerles un colegio en la puerta".

Esta "visión y uso de lo público al servicio de lo privado es el modus operandi del PSOE en todo el Aljarafe desde hace décadas, sufriendo la población un menoscabo evidente en la calidad de la educación: cerramos un colegio público con los mejores datos de la provincia y abrimos un medio instituto que será un cajón de retales educativos y que además será insuficiente en poco tiempo".

"CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA"

No obstante a que el instituto deba comenzarse, la representante progresista denuncia que lo "verdaderamente preocupante es que el cierre del mejor recurso educativo de Guzmán ha sido gestionado con nocturnidad y alevosía, de espaldas a los padres y madres, la comunidad educativa, los grupos políticos y en connivencia clara entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, además con la complicidad lamentable de algunos vecinos con intereses en dar este paso y que tienen relación directa con la Consejería, que conocían fechas, datos y planes antes que profesores y padres".

La Consejería de Educación, de su lado, alega que con la reordenación del mapa educativo de la localidad se cumple "una demanda histórica de Castilleja, desde donde cada día se tienen que desplazar más de 200 jóvenes a estudiar a Valencina de la Concepción".

Así las cosas, la portavoz de Actúa por Guzmán ha anunciado una moción al pleno, al objeto de reclamar a la Junta de Andalucía que el instituto de la localidad sea de primer nivel en cuanto a clase, dotaciones, servicios, recursos y capacidad, que no se deje en la "estacada" y sin transporte a los estudiantes guzmareños que actualmente acuden al IES Las Encinas de Valencina y al Ayuntamiento que se libere espacio del planeamiento urbanístico a cuenta del suelo privado para más y mejores dotaciones educativas "para no tener que ponerlo de nuestra parte y en riesgo nuestros mejores servicios y recursos".