Actos legendarios y leyendas, este domingo en el concierto de la Banda de Música de Logroño en el Auditorio Municipal

La Banda de Música de Logroño, dirigida por José Ángel Cabezón Domínguez, ofrece este domingo, 20 de noviembre, en el Auditorio Municipal, a las 13 horas, un concierto centrado en diferentes leyendas o hechos legendarios.

Este concierto forma parte del Ciclo de otoño de la Banda de Música de Logroño y ofrece un repertorio original para la agrupación de vientos y percusión, con música descriptiva basada en leyendas o hechos legendarios.

El programa incluye las obras Ireland: Of Legend & Lore, de Robert W. Smith; First Suite in E-flat for Military Band, de Gustav Holst; Man in the Ice, de Otto M. Schwarz; Hindenburg -in memoriam Lakehurst, de Michael Geisler y La Leyenda del Maracaibo, de José Alberto Pina.

Robert W. Smith escogió tres castillos y varios personajes conocidos por sus hazañas legendarias de la historia y el folclore irlandés para ponerles música en Ireland: Of Legend and Lore. El uso de flautas, el tambor irlandés "bodhran" y motivos de melodías tradicionales irlandesas añaden autenticidad étnica y encanto a la interpretación de esta obra.

La Primera Suite en Mi? para Banda Militar del compositor británico Gustav Holst es considerada una de las obras maestras y pilar fundamental del repertorio de bandas de conciertos. Estrenada en 1920, convenció a muchos otros compositores prominentes de que la música podría escribirse seriamente específicamente para la banda.

Consta de tres movimientos, cada uno con su propio carácter y forma, enmarcados dentro del nacionalismo inglés con características compositivas que nos pueden evocar hechos legendarios del Renacimiento o de la Edad Media. La composición completa se basa en una melodía, de ocho compases, original de Holst, aunque recuerda a una canción popular inglesa.

El 19 de septiembre de 1991 se encontró el cuerpo momificado de un hombre en el glaciar de Similaun, en los Alpes. El glaciar desveló a un hombre primitivo después de 5300 años, con todos sus objetos personales. Sus ropas y armas estaban bastante bien conservadas y nos permiten tener hoy una visión más profunda de esa época.

El director de cine Kurt Mündel reconstruyó la vida de este hombre e hizo una película. Otto M. Schwarz aprovechó este documental para escribir una obra para banda de viento sinfónica y resucitar musicalmente al "Hombre del hielo".

El zepelín "Hindenburg", bautizado así en honor al presidente del Imperio alemán Paul von Hindenburg, fue uno de los mayores dirigibles jamás construidos. El viaje inaugural del dirigible tuvo lugar en marzo de 1936, pero el 6 de mayo de 1937 se destruyó durante el aterrizaje en Lakehurst, Nueva Jersey (Estados Unidos), cuando el relleno de hidrógeno se incendió. 36 personas, incluido un miembro del grupo de aterrizaje, perdieron la vida.

Cuando se habla del Santo Cristo de Maracaibo, nadie, incluido los expertos distingue la realidad de la leyenda. El naufragio de este galeón guarda toneladas de oro y misterios aún por desvelar.

Este hermoso galeón llegaba de América con otros barcos a la ría de Vigo cuando una flota enemiga procedente de Inglaterra y los Países Bajos lo atacó el 5 de noviembre de 1702, nada más pasar el estrecho de Rande, que dio nombre a la batalla. La Leyenda del Maracaibo está cargada de energía e intensidad y con un solo tema José Alberto Pina desarrolla esta trepidante obra.