Un actor de Juego de Tronos vuelve a criticar a la Policía en Cataluña tras lo ocurrido en Barcelona

Barcelona ardió literalmente tras la sentencia del procés. Grupos radicales de independentistas liderados por ese 'Tsunami Democràtic' que tenía de todo menos un comportamiento democrático, montaron barricadas, caragaron contra Mossos y Policía y causaron una semana de altercados que todavía va a costar millones de euros a los barceloneses. Ante toda esta situación, revuelta desde hace ya años, solo faltaba que viniese un actor de la popular serie de la HBO, Juego de Tronos a criticar la labor policial

El actor en cuestión de la ficción que ha roto todos los récords es el irlandés Liam Cunningham. En Juego de Tronos interpreta a Davos Seaworth, un famosos contrabandista que acaba convirtiéndose en mano derecha de Stannis Baratheon (aspirante al Trono de Hierro). Sin duda es uno de los personajes más queridos de la ficción, hombre sencillo y sabio que conoce los momentos en los que debe o no ponerse en peligro. En la vida real, en cambio, ha decidido exponerse a las críticas luchando una guerra que le pilla demasiado lejos de casa.

El actor irlandés se encuentra en España promocionando la serie (acudieron a El Hormiguero), y según informa el periódico 'El Nacional', este habría calificado como "terribles" los hechos ocurridos en Cataluña. Queriendo recordar de esta forma que lo mismo ocurrió "durante mucho tiempo en Irlanda".

Exige una "solución pacífica" para acabar sentenciando con un contundente: "No puedes cambiar lo que piensan las personas a golpe de porra".

Pero no es la primera vez que Ser Davos muestra su apoyo al conflicto catalán rechazando la actuación policial.

Just been watching the jack booted Spanish police thugs. I wonder if their families are proud of them.