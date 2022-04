El actor, Algis Arlauskas, visita este sábado Cuzcurrita donde se proyectará su documental 'Vivir y morir en Rusia'

El actor, guionista y director, Algis Arlauskas, estará este sábado, día 23, en Cuzcurrita de Río Tirón, dentro del calendario de eventos programado por el ayuntamiento de la localidad riojalteña.

El segundo de los eventos organizados por el proyecto cultural Grano de arena y patrocinado por el Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón es un Cine Fórum que contará con la presencia del actor, guionista y director de cine y de teatro Algis Arlauskas.

Durante el mismo, se proyectará el documental dirigido por Arlauskas 'Vivir y morir en Rusia', que trata sobre los españoles y españolas que en su día se vieron obligados a marchar a Rusia y que jamás dejaron de pensar en regresar a España. La charla-coloquioque seguirá a la proyección se desarrollará en torno al documental y a conocer la trayectoria y proyectos de Algis Arlauskas.

ALGIS ARLAUSKAS

Algis Arlauskas (Moscú , 7 de agosto de 1957) es hijo de un líder del Partido Comunista Lituano de la antigua Unión Soviética y de una evacuada de Bilbao (País Vasco) a raíz de la Guerra Civil Española en 1937.

En 1978 se graduó en el Instituto de Teatro de Boris Shchukin (Escuela Superior de Arte Dramático adjunta al Teatro de Vajtangov de Moscú), en 1987 en la facultad de Dirección cinematográfica del Instituto Estatal de Cinematografía VGIK (taller de A. Kochetkov). También fue de 1978 a 1983 actor del Teatro de los Jóvenes Espectadores de Moscú.

Entre 1989 y 1995 trabajó como profesor de dirección de cine y guion en el Instituto Estatal de Cinematografía de Rusia - VGIK (Facultad de Cine Documental).

En 1991 en calidad de repatriado llega a Bilbao junto a su antigua esposa la actriz Marina Shimanskaya y sus dos hijos para realizar una serie de documentales sobre los Niños de la guerra civil española titulada 'Vivir y morir en Rusia' y tras ofrecerle varios proyectos como director se quedó a residir en la capital vizcaína. En el año 2009 funda junto a su exmujer la escuela de teatro y cine Ánima Eskola donde participa como gestor y dando clases. Ha trabajado comoactor, director y guionista en varios proyectos cinematográficos y de televisión en el País Vasco y España (El barco, Qué vida más triste, The choosen, Aida, Vota a Juan, Acacias 38, Amar es para siempre, Los hombres de Paco, Caronte, In from the cold, El ministerio del tiempo...). En el año 2008 volvió a trabajar en los proyectos de cine ruso.