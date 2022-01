Cs achaca al Gobierno el colapso de la atención primaria

El portavoz de Sanidad y Consumo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Guillermo Díaz, ha achacado al Gobierno ser el causante del colapso de la atención primaria por haber eliminado los fondos covid.

En una rueda de prensa celebrada en Málaga, Díaz ha señalado, en relación con la concentración convocada este sábado para reclamar la mejora de la atención primaria por la Marea Blanca por la sanidad pública, que "la movilización lo que equivoca es el objetivo, que es el Gobierno de España", aunque ha matizado: "Nunca voy a quitar legitimación a una movilización".

"Quienes han dejado a la atención primaria sin recursos, quienes han posibilitado que la atención primaria esté sufriendo la situación que sufre no solo en Andalucía, es el Gobierno de España vetando las enmiendas que daban más recursos y además dejando, congelando y eliminando los fondos covid que transfería a las comunidades autónomas, ha declarado el también secretario autonómico de Comunicación de Ciudadanos en Andalucía.

Díaz ha explicado que su partido había ofrecido al Gobierno, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, una enmienda de 500 millones de euros "porque sabíamos que la atención primaria era la que más iba a sufrir una vez los hospitales sintieran alivio y todo se derivase a la atención primaria por la menor gravedad de los síntomas de la covid-19".

Frente a ello, ha asegurado que el Ejecutivo "no sólo no se atendió esta enmienda, sino que nos vetaron", por lo que no se llegó ni a votar, y para situar la dimensión de la partida la ha comparado con el rescate de la compañía aérea venezolana Plus Ultra, que se elevó a 50 millones de euros.