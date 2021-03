Acebes niega haber recibido dinero 'b' del PP y dice que los 'papeles de Bárcenas' "son rotundamente falsos"

Se desvincula de cualquier tipo de decisión en la reforma de la sede del PP: "Lo llevaba el área económica"

El que fuera secretario general del Partido Popular (PP) entre 2004 y 2008, Ángel Acebes, ha negado este lunes haber tenido conocimiento de la existencia de una caja 'b' en el PP, así como haber percibido retribuciones en dinero negro, tal y como reflejan los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. "Son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad", ha dicho sobre los apuntes del extesorero 'popular'.

Acebes ha sido el primer ex alto cargo del PP que ha declarado como testigo en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional y en la que se juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja 'b'.

Lo ha hecho por videoconferencia y las líneas principales de su declaración han sido similares a las de que expuso hace casi cuatro años, cuando compareció, también como testigo, en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005): que no conocía de la existencia de una contabilidad paralela en la formación política; y que él, como secretario general, no tenía superioridad jerárquica con respecto al tesorero, que en aquella época era el fallecido Álvaro Lapuerta.

También, que todas sus retribuciones se hicieron por transferencia bancarias, sujetas a las "oportunas retenciones" y declarando por ello a la Agencia Tributaria. Un punto en el que ha vuelto a insistir durante su declaración, pues, a preguntas del Ministerio Público, ha recalcado que "en absoluto" recibió los pagos que plasmó el extesorero Luis Bárcenas en sus anotaciones.

Según ha indicado el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, en los 'papeles' aparecen "repetidamente" pagos de 6.300 euros desde mayo 2004 hasta enero 2008, éste último por 12.600 euros, siendo el total 107.100 euros.

"Lo desmiento tajantemente. Es falso que yo haya percibido esas cantidades", ha dicho, al tiempo ha añadido que no sabe "a qué responden esos apuntes" y que "lo único" que puede decir es que "no son ciertos, son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad".

Además, el también ministro del Gobierno de José María Aznar --que declarará en esta vista oral como testigo el próximo 24 de marzo-- ha explicado que tras la publicación en el diario 'El País' de dichos documentos no contactó ni con Lapuerta ni con el que fuera entonces el gerente del PP Luis Bárcenas.

LAS DECISIONES ECONÓMICAS LAS TOMABA LAPUERTA

Durante su interrogatorio, el fiscal ha incidido en que otros testigos como Luis Fraga, exsenador 'popular' y sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga, sí han reconocido pagos en 'b', aún precisando que eran para compensar gastos de trabajo. A esto Acebes ha respondido que ha escuchado "con sorpresa" la declaración de ese testigo porque es la primera vez que oye que a un candidato al Senado, el PP le da "un dinero para su campaña personal".

En cualquier caso, Acebes ha apuntado que todas las decisiones económicas en el partido las tomaba Lapuerta y que, por su cargo, respondía ante el comité ejecutivo, que era quien le había nombrado. En este sentido, ha recordado que el tesorero siempre aseguraba que todas las donaciones e ingresos se hacían conforme a la legalidad.

Así, ha indicado que la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova del PP fue una cuestión que se llevó desde el "área económica" del partido y que se hizo por "iniciativa" del acusado Cristóbal Páez, que sustituyó a Bárcenas en la Gerencia del partido, y sobre quien ha dicho que fue gestionando que las obras se hicieron en "periodos vacacionales" para no afectar a los trabajadores.

"Recuerdo que a Páez le hacía muchísima ilusión y puso mucho esfuerzo" y así fue "planta por planta" explicando cómo se iban a desarrollar las obras, ha señalado Acebes, desvinculándose de cualquier tipo de decisión al respecto.

De hecho, ha afirmado que nunca le comentaron cómo ni cuánto se iba a pagar, negando así que Lapuerta le pusiera al corriente del pago en 'b' de parte de la reforma, tal y como dijo Bárcenas que creía que había ocurrido. Asimismo, ha explicado que supone que el tesorero encajaría el coste en el presupuesto anual que presentaba ante el comité ejecutivo para su aprobación.

COMPRA DE ACCIONES DE LIBERTAD DIGITAL

Acebes también ha sido preguntado sobre su participación en la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja 'b' del PP, cuestión por la que precisamente fue investigado al inicio de esta causa. En su declaración como acusado en este juicio, Bárcenas indicó que la Secretaría General del PP fue quien dio instrucciones a Lapuerta para adquirir dichas participaciones.

El exsecretario general ha afirmado que en septiembre de 2004 --un mes antes de entrar en la Secretaría General del PP-- se reunió en una ocasión con el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte, quien le pidió ayuda para difundir entre posibles inversores que el medio de comunicación iba afrontar una ampliación de capital, pero que el asunto se quedó ahí.

Ha admitido que quizás comentó esta cuestión de forma genérica con alguien del partido, como Lapuerta, con quien compartió escaño en el Congreso de los Diputados, pero ha negado que tratara la ampliación de capita de Libertad Digital con alguien concreto.

OÍR LA DECLARCIÓN DE OTROS TESTIGOS

Se da la circunstancia de que debido a la pandemia del coronavirus, para garantizar el principio de publicidad, el juicio se está retransmitiendo por 'streaming' a través de Youtube. Tal y como ha reconocido Acebes, ha escuchado lo que han declarado otros testigos, algo que impide el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por lo que dos de las acusaciones populares han manifestado su protesta.

Aunque Acebes, el último testigo de la sesión de este lunes, ha puntualizado que ha escuchado las declaraciones previas porque ha sido citado a las 10.00 horas y le han puesto la conexión a la vista oral desde entonces, el tribunal ha "agradecido" que haya manifestado esta situación y ha explicado que valorará esta circunstancia a la hora de tener en cuenta esta testifical.