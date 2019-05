Cs "acatará" la decisión del TS sobre Puigdemont pero no descarta recurrir

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha aseverado este sábado que "acatarán" la decisión que tome el Tribunal Supremo (TS) sobre la exclusión de la candidatura al Parlamento Europeo de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, pero ha dicho que no descartan recurrir la sentencia.

"Si la Junta Electoral Central (JEC) permite que se presenten, acataremos las resoluciones judiciales", ha garantizado antes de admitir que se "reservan la posibilidad" de presentar un recurso "si lo consideran pertinente".

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, junto con los 9 y 21, ha resuelto hoy elevar a la Sala Tercera del TS la decisión de la JEC de excluir del 26M a los tres políticos huidos, cuyo recurso la Fiscalía había pedido que se estimara.

"Nosotros no haremos como el mundo independentista que se arrojan como un triunfo cuando la Justicia les da la razón y, cuando no, dicen que está manipulada y es una farsa", ha asegurado Carrizosa, quien ha opinado que es "de absoluta lógica" que el expresident Puigdemont no pueda concurrir a los comicios.

"Nos parece de pura lógica que un señor que está trabajando en contra del país por el que se presenta y que ha querido liquidar a España que no se pueda presentar" al 26M, ha afirmado.

Ha sostenido también que, aunque los tres políticos "tienen respetada la presunción de inocencia" no es "lógico" que concurran "si no se someten (antes) a la jurisdicción española".