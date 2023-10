"Se acabó", sentencia Moriyón (Foro) en redes sociales tras el anuncio de Vox de cambios en el FICX

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha convocado este miércoles una rueda de prensa urgente, en la que se prevé que anuncie la ruptura del pacto con Vox, han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al Gobierno local.

Así lo hará horas después de que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara a los medios de comunicación su intención de hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón, para que dejara de ser "de unos pocos" y se alejara de "sesgos y partidismos", para enfocarlo más a los ideales de su partido; "trabajo, esfuerzo y respeto a todos".

"Se acabó", ha publicado Moriyón en la red social X (antes Twitter), sin llegar a dar más explicaciones sobre el significado de estas palabras.

Cabe recordar que el Gobierno tripartito lo forman Foro, PP y Vox. No obstante, el pacto no fue firmado a tres bandas, si no que Foro firmó un acuerdo con el PP y otro con Vox.