Aburto afirma que "nadie va a haber más por la seguridad de Bilbao" que el PNV, aunque "vociferen más"

El candidato del PNV a la reelección como alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado este miércoles que será el regidor "que va a actuar por la seguridad en Bilbao". "Nadie va a hacer más que nosotros por la seguridad de Bilbao. Habrá alguien que vocifere más, pero más que nosotros, no lo va a hacer nadie", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aburto ha señalado que, en materia de seguridad, Bilbao "está en mucha mejor situación" que otras ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla o Málaga.

Además, ha dicho que una consultora londinense ha asegurado que la capital vizcaína es la cuarta ciudad más segura del mundo. No obstante, ante el hecho de que la seguridad sea una de las cuestiones que más preocupan a los bilbaínos, ha señalado que ha decidido actuar con más Policía.

"Hemos generado 250 plazas más de Policía en el Ayuntamiento de Bilbao, hemos creado tres comisarías más, y planteamos una nueva comisaría en Bolueta o en Santutxu; planteamos planes de seguridad específico por barrios, y más medios para la Policía Municipal de Bilbao", ha subrayado.

El alcalde ha recordado que también se ha reunido con la Policía Nacional para que los delincuentes reincidentes sean expulsados, y con jueces y fiscales demandando juicios rápidos. "En Bilbao tiene que calar el mensaje de que no hay impunidad, de que la Policía te detiene y la Justicia te condena", ha remarcado.

En su opinión, son "importantes esos juicios rápidos". En este sentido, ha apostado por una Policía preventiva, pero ha precisado que, cuando hay un delito, "hay que ir por el delincuente". "Y hay que decir alto y claro que en Bilbao, sobre, que no los queremos. La Policía Municipal está deteniendo a más gente que nunca. La eficacia policial está muy por encima de los delitos. Por tanto, Policía preventiva sí, pero Policía coercitiva también", ha manifestado.

Aburto ha insistido en que en la capital vizcaína "sobra todo tipo de violencia". "Queremos ser una sociedad sin violencia machista ni de ningún tipo", ha indicado.

A su entender, los delincuentes tienen que ser puestos a disposición de la Justicia y que esta "actúe para que no queden impunes". "Y no olvidemos que el tema del ruido o del ocio nocturno se percibe también dentro de seguridad o el del botellón", ha añadido. También ha dicho que los las estafas a través de internet hacen que "los delitos suban".

"Pero yo no me conformo con lo que hay, yo voy a ser el alcalde que va a actuar por la seguridad en Bilbao, y quiero trasladar un mensaje claro en esto: nadie va a hacer más que nosotros por la seguridad de Bilbao. Habrá alguien que vocifere más, pero hacer más que nosotros, no lo va a hacer nadie", ha aseverado.

CARTELES ELECTORALES

Juan Mari Aburto se ha referido a zonas de Bilbao donde no se podían colocar carteles electorales, pero han aparecido empapeladas, para recordar que hay espacios específicos para ello. "Me parece muy importante respetarlo. A algunos se les llena la boca hablando de ecología, de sostenibilidad y demás, y luego hay un partido en concreto EH Bildu, que ha plagado la ciudad de carteles en ámbitos en los que no está permitido, ha indicado.

Por ello, ha subrayado que los servicios de limpieza municipales tienen que ir a limpiar esa zona. "Somos la segunda ciudad más limpia del Estado, pero el reto que tenemos es ensuciar menos y aquí, desde luego, EH Bildu parece que podría tener un papel más importante", ha concluido.