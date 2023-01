Absueltos PSOE e IU de lucrarse de la trama de empresa Fitonovo en Sevilla

La Audiencia Nacional ha absuelto al PSOE y a Izquierda Unida en el conocido como caso Madeja, una trama de adjudicación de contratos en Sevilla a la empresa Fitonovo a cambio de comisiones a cargos públicos, en la que se les acusaba en calidad de partícipes a título lucrativo y en la que sí han sido condenados aquellos encausados que llegaron a un acuerdo con el fiscal.

En su sentencia, de más de 200 páginas, la sección cuarta de la Sala de lo Penal considera que "no se ha acreditado ese supuesto enriquecimiento injusto" que se imputaba a ambas formaciones políticas, y absuelve también a quien fuese teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodríguez Torrijos y al edil José Manuel García, ambos de IU, a quienes la Fiscalía les retiró la acusación en el juicio.

También exime de responsabilidad penal al exalcalde de Algeciras (Cádiz) Diego Sánchez Rull, del PSOE, acusado de cohecho en relación al despliegue de la trama en esa localidad, donde la Fiscalía le atribuía haber recibido en 2010 148.000 euros a cambio de una adjudicación.

Sin embargo, la Sala sí ha condenado a penas de entre dos y nueve meses por tráfico de influencias o cohecho a la decena de acusados que reconocieron haber favorecido a la empresa Fitonovo en la adjudicación de contratos -algunos de las cuales se remontan a 2004- a cambio de comisiones tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que les rebajó su petición de condena al apreciar las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión. Entre ellos figura el exconcejal socialista de Vía Pública Manuel Gómez Lobo.

El PSOE e IU estaban acusados de haberse beneficiado presuntamente de la trama. En un principio el fiscal cifró en 159.839,36 euros el supuesto beneficio del PSOE, si bien al final del juicio redujo la cantidad a 9.998 euros que Fitonovo habría pagado por las obras de reforma de la agrupación socialista la Macarena.

La Sala, sin embargo, cree que no se ha acreditado "enriquecimiento injusto" de esta formación, dado que "el origen del dinero procedente de supuestas comisiones ilegales a funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, no guarda relación alguna" con el partido y no se ha llevado a cabo "ninguna actuación delictiva" en su nombre "o en su seno, sino a título particular, por una serie de sujetos con aquél relacionados, que han propiciado un mero enriquecimiento personal".

En el caso de IU, el fiscal le reclamaba 155.000 euros como partícipe a título lucrativo al considerar que Fitonovo abonó esa cantidad entre 2010 y 2011 a Antonio Miguel Ruiz Carmona, militante del partido y empleado municipal en el Ayuntamiento de Sevilla -uno de los llegó a un acuerdo con la Fiscalía-, para la formación a cambio de la adjudicación de varios contratos.

Los magistrados admiten que Ruiz Carmona reconoció los hechos, pero no aclaró cuál fue el destino de ese dinero ni si llegó o no a las arcas de IU, supuestamente para financiar su campaña electoral del 2011, y tampoco se ha acreditado "una especial relación de este acusado" con el partido, "más allá de la mera militancia".

No descartan, por tanto, que actuase "en beneficio propio, con un evidente ánimo de enriquecimiento económico personal". EFE

mms-na/bal

