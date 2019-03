Absueltos los 45 acusados de filtrar las oposiciones a la Policía de Sevilla

El juez de lo Penal número 10 de Sevilla ha absuelto a los 45 acusados de filtrar los exámenes de las oposiciones a la Policía Local de Sevilla, y al Ayuntamiento, como responsable civil subsidiario.

Los implicados estaban acusados de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación y cohecho, según la sentencia, notificada este miércoles a las partes.

El magistrado David Candilejo considera probado que algunos de los exámenes de los acusados presentan similitud con la plantilla de corrección y, en el caso concreto de dos acusados, la práctica identidad en muchas preguntas, pero explica que no queda acreditado el modo en que dichos acusados pudieran haber obtenido, en su caso, dicha plantilla con anterioridad al examen.

En cuanto a los componentes del tribunal, el magistrado tampoco considera probado que los miembros del tribunal tuvieran un concierto previo en virtud del cual hubieran decidido filtrar la plantilla a determinados opositores para que estos aprobaran el proceso selectivo.

El juez considera que no hay una sola prueba directa de que todos y cada uno de los miembros del tribunal sean responsables del delito de revelación de secretos, hasta el punto de que la conclusión debe ser precisamente la contraria, ya que, si desconozco qué miembro del tribunal ha filtrado la plantilla de corrección (dando por hecho que se hubiera filtrado), no puedo atribuírsela a todos, al menos no a título directo como hacen las acusaciones.

Como no se sabe quién ha sido, han debido de ser todos, y ello tanto para el delito de revelación de secretos como para el delito de prevaricación, pues este se anuda fácticamente a aquel, añade.

Según indica en la sentencia, algunos aspirantes tenían ya familiares o amigos relacionados bien con la Policía Local o Nacional, bien con el sindicato profesional de policías municipales de España, mientras que otros muchos carecían de dichos vínculos.

Además, el magistrado explica que también hubo opositores hijos, hermanos o sobrinos de policía u opositores igualmente relacionados con el sindicato profesional de policías municipales de España que no han superado los procesos selectivos.

No es algo ajeno a cualquier oposición en las que interviene un tribunal colegiado el hecho de que se elabore específicamente una plantilla de corrección, porque eso ayuda a unificar criterios a la hora de efectuar correcciones, expone el juez.