Absuelto un hombre acusado de violación al no probarse el uso de la fuerza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a un hombre acusado de violar a una conocida al considerar que el encuentro sexual entre ambos -que ya se había producido previamente- no se produjo "por el empleo de la fuerza" del hombre.

La sentencia, hecha pública este viernes, explica que el acusado y la víctima se conocían y habían tenido varios encuentros, alguno con relaciones sexuales completas. La noche de los hechos -el 16 de agosto de 2018- quedaron en verse en casa de ella después de que esta le enviara un mensaje diciéndole que lo esperaba allí.

Tras charlar un rato comenzaron a besarse, y "aunque en un primer momento ella le decía que no quería llegar a más, y trataba de apartarlo", el acusado "siguió insistiendo y mantuvieron relaciones sexuales".

La misma noche, tras haber abandonado el acusado la casa de la mujer, esta le preguntó "si había eyaculado dentro" y el acusado le dijo que "utilizase la píldora del día después"; a la mañana siguiente, ella, "contrariada consigo misma por haber llegado a lo que había llegado con el acusado, le siguió mandando mensajes recriminándole lo sucedido".

Ese mismo día le contó a su madre lo ocurrido y acudió a urgencias de Ginecología "sin que le apreciaran lesiones de tipo alguno" y sin que en ese momento decidiera denunciar los hechos, lo que sí hizo el día 22 "siguiendo los consejos de su progenitora".

Tras tomar declaración a víctima, acusado y testigos, el magistrado explica que el Tribunal "no alcanza el convencimiento necesario para considerar que los hechos enjuiciados sucedieran como se afirma por la acusación particular", que los calificaba de delito de agresión sexual y pedía una pena de siete años de prisión.

El tribunal asegura que "la afirmación de que solo quería hablar con él no se compadece ni con el hecho de que, como ha reconocido, consistiera en besarse con el mismo apenas recién llegado, ni con el historial de ambos, con previos encuentros de carácter sexual reconocidos por ambos".

Consideran que la víctima "experimentó un enfado consigo misma por lo sucedido", debido a que el encuentro llegó hasta donde llegó porque ello, según la denunciante, "se produjo por la insistencia de este, que venció su inicial resistencia agarrándola de las manos, para terminar consintiendo ante la imposibilidad de impedirlo".

En este sentido añade que "si llegado el momento la víctima no quería llegar a tanto, este debía respetar su decisión, le gustase o no", aunque "a tenor de los mensajes cursados entre ambos aquella noche", una vez el acusado abandonó la casa de ella, "no invitan a pensar que las relaciones sexuales habidas hubieran sido conseguidas solo gracias al empleo de la fuerza del acusado".

No existe en esos mensajes, añade, "reproche alguno", sino que la conversación "destila empatía entre ambos, solo preocupados por si el acusado había utilizado protección o no y la conveniencia de tomarse la pastilla del día después".

Es solo después, a mediodía, "cuando los reproches empezaron", al insistir el acusado en comprar la pastilla.

La versión ofrecida por el acusado, explica el magistrado, "encaja mejor" con los mensajes, mientras que el hecho de que ella "haya reconocido que, vencida esa invocada inicial resistencia por su parte, participaba activamente en el encuentro sexual, practicando varias posturas", "tampoco encaja con la invalidante presión invocada".

Así, el tribunal decide absolver al acusado, una decisión que también defendía el Ministerio Fiscal.