PP se abstendrá en la moción para no apoyar a "Gobierno en llamas" ni a Vox

El PP justifica su abstención en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez en que no quiere formar parte de quienes apoyan a un "Gobierno en llamas" y tampoco respaldar a los que acuden a su "rescate mediático" como a su juicio hace la formación de Santiago Abascal.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó el pasado jueves la abstención de su grupo y este lunes su portavoz de campaña, Borja Sémper, ha argumentado este sentido de voto, que supone corregir el no de Pablo Casado a la primera moción de censura presentada por Vox.

El PP considera un "error" y un "espectáculo" la moción de censura, y en ese sentido, Feijóo no acudirá al hemiciclo para seguir el debate. Además, los populares no han decidido cómo encarará el debate ni, aunque es el escenario más probable, si será la portavoz, Cuca Gamarra, la encargada de dar la réplica al candidato, el economista Ramón Tamames.

No modifica la postura del PP el compromiso de Tamames de convocar elecciones generales en mayo si es elegido presidente porque "todos sabemos que ese escenario no se va a producir" y no quieren perder el tiempo en "ficciones e hipótesis imposibles".

El PP evita además la "melancolía" de "elucubrar" sobre la fecha en la que se sustanciará la moción y asumen que será "cuando interese" a Sánchez.

Sémper ha evitado además replicar a las acusaciones del PSOE sobre que el PP también habría orquestado la moción o acerca de que este partido retrocede al abstenerse. "Que no, que para ellos, que a nosotros no nos interesa esa dialéctica y no vamos a entrar al trapo en ese juego", ha recalcado.

El PP rechaza la moción al considerarla un "balón de oxígeno" a un Sánchez cercado por la ley del solo sí es sí o las divisiones en el seno del Gobierno, un ejercicio de "políticos para políticos" que solo interesa al PSOE y a Vox. También un "deterioro institucional" porque implica convertir el Congreso de los Diputados en un "circo".

"Con nosotros que no cuenten para este 'show', para esta 'performance' política", ha recalcado Sémper, que ha recordado que apenas faltan meses para las elecciones generales y que los españoles irán a las urnas en mayo para los comicios locales y autonómicos.