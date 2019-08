Abrir el grifo y probar agua limpia, todo un lujo en algunos pueblos de España

Es verano y las altas temperaturas nos obligan a beber más agua. Imagínate que tienes que salir todos los días a la calle en busca de agua porque en tu casa no hay. Esto es lo que ocurre en Fuentes de Ágreda, un pequeño pueblo situado en la provincia de Soria. A pesar de que solo tiene un habitante censado, Vidal Martínez, son varias las personas que acuden los fines de semana y en verano.

La gente de Fuentes de Ágreda abre el grifo de casa, sale agua pero no es potable. El agua corriente que sale de cada grifo de la casa es agua estancada que lo consiguen conectando una manguera a una boca de riego, llenado así el depósito de agua que tiene cada casa. De esta forma pueden hacer uso de un agua no potable para ducharse y fregar. “Cada casa ha hecho su propia infraestructura creando un depósito grande de agua de miles de litros de agua”, decía Asun Martínez, la última mujer que nació en este pueblo de Castilla y León hace 49 años.

El porqué no hay agua limpia en las casas de Fuentes de Ágreda se debe a unas obras que comenzaron hace 14 años y que no se terminaron. Se crearon tres bocas de riego para coger agua pensando que eso podía ser el inicio de algo positivo para el pueblo, pero no fue así. Nadie de este pueblo conoce lo que es beber agua potable de su casa. “Estamos obligados a comprar agua mineral o a ir a la fuente del pueblo. Se han olvidado por completo de nosotros”, afirmaba Jorge Celorrio, veraneante en Fuentes de Ágreda.

La situación es preocupante pero la gente que visita muy a menudo este pueblo confía en que el Ayuntamiento de Ágreda tome una decisión cuanto antes y puedan disfrutar de algo tan sencillo y tan normal como de tener agua apta para consumir en cada hogar del pueblo.