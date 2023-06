Abrines (PP) cree que con las mayorías absolutas no se puede "perder la cabeza" y defiende escuchar a la oposición

El que fuera portavoz del PP en la Asamblea en la pasada legislatura y diputado electo en esta, Pedro Muñoz Abrines, ha indicado que con las mayorías absolutas no se puede "perder la cabeza" y ha defendido que desde esta posición tienen que escuchar a los ciudadanos y a los grupos de la oposición.

"Es un auténtico placer representar una vez más a los madrileños y, en este caso, además, con una mayoría absoluta, que desde luego nos va a facilitar muchísimo el poder hacer cosas que no hemos podido sacar adelante en la legislatura anterior", ha celebrado en declaraciones a los periodistas antes de realizarse la foto institucional en la Cámara autonómica.

En una mayoría absoluta, a su juicio, "lo importante es ser honestos". "Uno no puede perder la cabeza, tiene que seguir siempre uno en contacto permanente con la realidad, con los ciudadanos, y escuchar a la oposición, porque aunque es verdad que muchas veces las críticas vienen simplemente de manera forzada por exteriorizar una oposición que en muchos casos no debería ejercerse, hay que escucharles porque muchas veces dicen cosas que tienen todo el sentido. Y, por lo tanto, lo importante es no perder la cabeza", ha reiterado.

Para el que fuera el portavoz 'popular', la mayoría absoluta es "un cheque en blanco para hacer lo que uno quiere, muchas veces, a veces sin ni siquiera pensar", pero él cree que su grupo es un partido que "está acostumbrado, precisamente, a tener mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid", con "la capacidad y la experiencia para saber lo que hay que hacer".