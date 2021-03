El PP abre sus puertas a cargos de Cs porque ese partido está "absolutamente dividido" y le queda lo "que le queda"

Ana Pastor dice que cada vez más españoles "van a apoyar al PP" y subraya que Ayuso aspira a tener mayoría absoluta en las elecciones

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha asegurado que Ciudadanos ha decidido "romper las cartas de la baraja equivocadamente" y ha añadido que todos los afiliados y cargos de esa formación tienen abiertas las puertas del PP en un momento en que el partido naranja está "absolutamente dividido".

Pastor se ha mostrado convencida que "cada vez más españoles van a apoyar" al PP y ha señalado que el proyecto de centroderecha que lidera Pablo Casado "sigue más vivo que nunca". "Y en este momento más que nunca, con un partido que se llama Ciudadanos que le queda la situación que le queda, están absolutamente divididos. Y por eso hemos dicho que tienen las puertas abiertas", ha asegurado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

La dirigente del PP ha señalado que el PP ahora tiene que hacer "un esfuerzo" por explicar a los ciudadanos el proyecto económico y social que defiende el partido y ha recalcado que no se quieren "parecer a nadie", en alusión a Vox. "Sabemos gobernar y hemos dado ejemplo de cómo se puede crear empleo. Contamos con un proyecto político claro, nítido y diferenciado, y aspiramos a llegar a muchos españoles", ha apostillado.

AYUSO "LO ESTÁ HACIENDO BIEN"

Pastor ha asegurado que la aspiración del PP en los comicios madrileños del próximo 4 de mayo es "gobernar con mayoría absoluta" y contar con el máximo apoyo de los ciudadanos de la región, que "quieren que Madrid siga creciendo económica y socialmente" y que confían en el "modelo de libertad del PP".

En este punto, ha destacado que Isabel Díaz Ayuso "lo está haciendo bien y eso lo valorarán los electores". Como ejemplo de ello ha puesto en valor la construcción del Hospital Isabel Zendal o la recuperación de la actividad asistencial en la Comunidad de Madrid. A su entender, los hechos son "incontestables".

Pastor ha indicado que Ayuso ha convocado elecciones porque quiere "estabilidad" y no tener "deslealtades" dentro de su gobierno. Además se ha mostrado convencida de que habrá una participación "bastante alta" en los comicios, aunque se celebren en un día laborable.

DICE QUE LAS MUJERES DEL PP DEFIENDEN LO MISMO

Al ser preguntada cómo valora las declaraciones de Ayuso sobre las agresiones que sufren los hombres y si se acerca al discurso de Vox, Pastor ha señalado que todas las mujeres del PP, incluida la presidenta madrileña, consideran que hay violencia contra las mujeres" por el hecho de ser mujeres".

Tras recordar que más de mil mujeres ya han perdido la vida a manos de sus parejas, Pastor ha subrayado que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es uno de los discursos "inequívocos" del PP y ha recordado que fue su partido el que impulsó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Tras asegurar que el PP defiende el "feminismo liberal", ha señalado que hay "machismo" en España y "todavía hay mucho camino por recorrer" en aspectos como la brecha salarial o la mayor tasa de desempleo entre las mujeres.

"Ayuso ha sido criticada. Si alguien sabe algo de machismo y como se tiene que defender es ella. Los comentarios que se han hecho sobre ella son absolutamente inasumibles. Ha demostrado que se puede gestionar una crisis económica y sanitaria y lo está haciendo bien", ha añadido.

CGPJ: "EL PSOE TENDRÁ QUE MOVERSE"

Al ser preguntada si habrá que esperar a después de las elecciones en Madrid para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pastor ha afirmado que el mensaje del PP en esta materia es "nítido y claro" y ha subrayado que es el PSOE el que "ha querido cambiar las reglas del juego", recibiendo el aviso de Europa.

Pastor ha recalcado que el PP ha dicho "no a las puertas giratorias" y dice "no a quien está todo el día insultando a la Justicia". "No hemos cambiado ni un ápice. El PSOE tendrá que moverse, imagino", ha concluido.