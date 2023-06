Abogados del Turno de Oficio salen a la calle para reivindicar diversas mejoras en su actividad

Los abogados del Turno de Oficio del Principado han salido este viernes a las calles de la capital para mostrar su malestar por la situación laboral que atraviesan. Uno de los afectados, Jaime Castejón, miembro del Turno de Oficio, ha explicado a los medios las reivindicaciones del colectivo que pasan por exigir condiciones que dignifiquen la labor de los abogados de oficio; medidas que palien los efectos de las diferentes huelgas en torno al servicio de la Justicia y cambios en la mutualidad de la abogacía.

En cuanto a las condiciones laborales, Castejón ha indicado que además de las mejoras en las retribuciones, cuyos baremos llevan sin actualizar desde 1998 dispuestos, se pide también que se tengan en cuenta las abusivas guardias que les obliga a estar una semana completamente disponibles y por las que no reciben remuneración.

Además reclaman que se respeten los permisos por maternidad y paternidad, único colectivo al que no se respetan, así como unos límites horarios a la hora de requerirles las presencias en los juzgados, poniendo límite de siete de la mañana a doce de la noche."En ningún caso se nos respetan esas horas, y creo que la situación es ya intolerable", ha dicho Castejón.

En cuanto a la huelga del resto de profesionales de la justicia, los abogados del Turno de oficio aseguran que pese a que "comparten en buena parte las reclamaciones que tienen y entienden que cada uno es libre y tiene derecho a reclamar lo suyo, evidentemente se les está perjudicando también a ellos que están padeciendo los efectos adversos de esa huelga de justicia".

"Pedimos que por favor, después de tantísimos meses, se limiten de alguna forma esos efectos. Solo estamos pidiendo que se nos preavise con anticipación la que sea posible de la suspensión de cada acto procesal. Y pedimos también que se nos certifique por escrito cada acto suspendido. El preaviso viene porque los letrados, por mucho que mediante llamada nos enteremos de si se vaya a celebrar o no cada vista, no podemos dejar de acudir porque no tenemos ningún tipo de acreditativo de que eso va a suspenderse. Y para nosotros hay una repercusión muy grande si finalmente el acto llegase a realizarse. Entonces nos están obligando a ir a los juzgados", ha explicado.

La tercera pata de la protesta se debe a la cuantía de las pensiones por jubilación en la mutualidad de la abogacía que es hasta ahora el sistema alternativo al RETA que se estaba permitiendo a nuestro colectivo.

Han indicado que se trata de una entidad que "por desgracia ha venido tomando ciertas decisiones inadecuadas o erróneas que han mermado su patrimonio". Los abogados solicitan que los compañeros que quieran y puedan se pasen al sistema general de previsión para autónomos, reconociéndose alguna de las cotizaciones a la mutualidad.