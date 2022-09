Abogados del caso Alquería alegan indefensión y piden volver a la instrucción

Los letrados de las defensas del caso Alquería han presentado este lunes varias cuestiones previas al inicio del juicio, entre ellas una relacionada con la supuesta indefensión de la que han sido víctimas al no poder preguntar a los denunciantes del caso que afecta a la Diputación de Valencia.

Por este motivo, esas defensas han pedido que la causa vuelva a la fase de instrucción para subsanar esta cuestión, todo ello en un proceso con 14 encausados -uno menos de los procesados inicialmente tras quedar uno de ellos absuelto en esta primera jornada- que comienza en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia, la que habitualmente acoge las vistas de las macrocausas judiciales.

El expresidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ex alto cargo del PSPV-PSOE y actualmente en el partido independiente La Vall ens Uneix, ha dicho a su llegada, acompañado por los ediles de su equipo de gobierno local, que el caso Alquería por el que será juzgado no es una causa compleja sino ceñida, en su opinión, a "siete contratos que pueden o no ser irregulares".

Las acusaciones populares que ejercen -por separado- el PP y la Asociación Cívica contra la Corrupción han retirado la acusación contra Pau Pérez Lledó, exconcejal de Compromís en Oliva y exresponsable del área de Turismo en Divalterra, por lo que, dado que el fiscal tampoco le acusaba, la presidenta del tribunal le ha informado de que se le iba a absolver y ha podido abandonar la sala.

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha retirado la petición de comparecencia de un policía nacional por considerarla innecesaria y ha impugnado un escrito de la defensa de Jorge Cuerda por considerar que no tiene carácter pericial, al estar elaborado por una asociación profesional de la que forma parte el acusado.

La abogada de Jorge Rodríguez, la penalista Ángela Coquillat, ha pedido que el alcalde de Ontinyent pueda sentarse a su lado durante el juicio y que declare en último lugar para poder ejercer mejor su derecho de defensa.

Entre estos testigos se encuentran los denunciantes originales del caso Alquería y empleados de la antigua Imelsa, José Luis Castellote y José Luis Pellicer, según ha detallado Coquillat.

La mayoría de los letrados ha pedido al tribunal que sus defendidos puedan sentarse cerca de ellos o al menos tener contacto visual, y otra petición generalizada ha sido la comparecencia del que fue jefe de gabinete de Rodríguez, José Manuel Orengo, porque, según han indicado, estuvo presente en las negociaciones en las que se acordaron las contrataciones cuya legalidad se cuestiona.

El turno de palabra para las cuestiones previas podría finalizar este martes con la intervención de Manolo Mata, abogado de Víctor Jiménez, y el previsible pronunciamiento de la sala respecto a la mayoría de peticiones formuladas hasta ahora por los letrados.