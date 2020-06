Abogados del 1-O critican la dilación del TC sobre recursos: "Ha perdido la vergüenza jurídica"

Le atribuyen falta de imparcialidad y "un cierto interés en prejuzgar los hechos"

Los abogados de los políticos independentistas condenados por impulsar el 1-O Andreu Van den Eynde, Olga Arderiu y Benet Salellas han criticado la dilación del Tribunal Constitucional (TC) para resolver los recursos que han presentado: "Ha perdido la vergüenza jurídica", ha lamentado Salellas.

En una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, Van den Eynde ha acusado al TC de falta de imparcialidad y de haber "un cierto interés en prejuzgar los hechos", tras lo que ha reprochado que dilate pronunciarse sobre los recursos para que el calendario impida que se hagan efectivos.

El TC retoma su actividad presencial este martes con un Pleno en el que abordará las recusaciones presentadas por el exvicepresidente del la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra los miembros de este órgano.

Salellas ha asegurado que al TC "comienza a ser un tribunal no permeable a las decisiones" de otros tribunales internacionales, y ha sostenido que cada vez le importa menos su imagen, lo que ha calificado de preocupante.

Van den Eynde ha insistido en que la dilación para resolver los recursos provoca que no pueda aplicarse porque ya no es efectiva: "Si se resuelve sobre la prisión provisional cuando ya han pasado dos años, ya no es aplicable", y ha acusado al TC de protegerse a sí mismo.

TRASLADO DE PRISIÓN DE FORCADELL

Sobre el traslado de Forcadell desde la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), hasta la Prisión de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras), su abogada Olga Arderiu ha explicado que ha sido por un motivo "estrictamente familiar".

Ha concretado que inicialmente a Forcadell le correspondía la cárcel de Wad-Ras, porque está empadronada en Sabadell (Barcelona), pero que pidió ir a Mas d'Enric por proximidad a su madre, pero ha añadido que pese a que le han concedido el 100.2 y tiene permiso para salir, "a su madre no la ha visto ni una hora".

Además, con la crisis del coronavirus aún la ha visto menos, ya que es una persona mayor y por tanto población de riesgo, por eso ha decidido cambiar de prisión para "estar mas cerca de su familia más inmediata". REFORMA DE LA SEDICIÓN

Preguntados por una posible reforma en el Código Penal del delito de sedición, Van den Eynde ha dicho que no solo pueden trabajar con la ley vigente y ha apuntado: "El problema que tenemos es que, cuando es el poder judicial el que aplica la ley, no tenemos la seguridad de que si cambia la ley la aplicará", y ha pedido que el poder judicial tenga un contrapeso.

Arderiu ha afirmado que si el nuevo delito de sedición fuese más beneficioso se tendrían que revisar los casos de las personas a las que afecta y Salellas ha sostenido que la sedición es "un fósil jurídico" y han pedido al TC que lo anule.

El abogado de Cuixart también ha destacado que si hay voluntad política hay muchas herramientas para poner en libertad a los presos y ha deseado que, "ante este poder judicial con perspectiva tan conservadora", haya un poder político que lo contrapese.