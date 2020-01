El abogado de Torra cuestiona que el secretario general del Parlament pueda retirarle el acta

Boye avisa: "Se me vienen a la cabeza unos cuantos artículos del Código Penal"

El abogado Gonzalo Boye, que defiende al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cuestionado que el secretario general del Parlament, Xavier Muro, tenga competencias para ordenar que se haga efectiva "la pérdida de la condición de diputado" del mandatario catalán, como ha hecho este lunes por la mañana.

En un apunte de Twitter, el letrado asegura que la retirada del escaño a Torra no es lo que pidió la Junta Electoral Central (JEC) y ha advertido: "Se me vienen a la cabeza unos cuantos artículos del Código Penal".

¿El Secretario General del Parlament tiene esas competencias? no es lo que le pidió la JEC y se me vienen a la cabeza unos cuantos artículos del código penal



