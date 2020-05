El abogado que pidió ir con su hija a su segunda residencia propone un test diario para probar que no hay riesgo

Reprocha al Supremo que mantenga la orden de Sanidad sobre desplazamientos de menores sin datos técnicos

El abogado Curro Nicolau insiste en que el Tribunal Supremo le autorice poder desplazarse con su hija de 9 años a su segunda residencia durante el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus y propone que se le realice un test PCR diario para demostrar que no hay riesgo de contagio por covid-19.

Así lo plantea en un recurso de reposición presentado este lunes contra el auto dictado el pasado 19 de mayo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que rechazó suspender la orden del Ministerio de Sanidad que desarrolla las condiciones fijadas para los desplazamientos de los niños durante la vigencia del estado de alarma.

El letrado afirma que los magistrados no se apoyan en ningún dato científico ni técnico para mantener su vigencia de dicha norma y que tampoco ha tenido en cuenta la situación "individualizada" para permitir que pueda trasladarse con su hija a su segunda residencia en Alp (Girona), sino que tan sólo ha entrado a "determinar la prevalencia de los bienes jurídicos".

Los magistrados afirmaron en su resolución que en la actual situación de pandemia por covid-19 prevalece el derecho a la integridad y física y a la vida por encima de otros como el de circulación o reunión. Advirtieron que en caso de que accedieran a su pretensión y suspendieran la orden de Sanidad impugnada "existirían riesgos de contagio por la enfermedad llamada covid-19 que el propio recurrente no niega ni desconoce".

El abogado no comparte esta afirmación, pues según indica en su recurso el auto no se fundamenta "en un argumento científico o dato técnico que permita llegar a tal conclusión". En este sentido, Nicolau apunta que los magistrados no accedieron a que se le realizara un test PCR "con el objetivo de poder determinar si se encontraba contagiado o no y por tanto no suponer un peligro para terceras personas".

Así, aunque el abogado afirma que ha sufrido una "clara indefensión" porque se ha hecho "caso omiso" a su petición, vuelve a insistir en ello y se ofrece a que se le haga la prueba diariamente para "demostrar que no se encuentra contagiado".

ANÁLISIS DE LAS "CIRCUNSTANCIAS DEL CASO"

Por otro lado, para incidir en su pretensión de que la orden ministerial sobre el desplazamiento de menores debe quedar sin efecto mientras se resuelve el fondo del asunto, el recurrente recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y señala que la procedencia de las medidas cautelares debe adoptarse "ponderando las circunstancias del caso".

Así, esgrime que los magistrados no sólo no han tenido en cuenta su situación concreta, sino que tampoco han valorado que la "epidemia está remitiendo" y el Gobierno ha comenzado la "desescalada", que "se encuentra en plena evolución y cambio cuasi diario". "El nivel de contagio es extremadamente inferior al que existía en marzo de 2020", añade.

El escrito también se apoya en informes técnicos elaborados por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad para recordar que "el virus no se transmite por el aire", por lo que, según indica, manteniendo las medidas de distanciamiento de seguridad y de protección como mascarillas o guantes, "podría evitarse el contagio con respecto a terceros".

ÍNDICE DE MORTALIDAD

Destaca que el índice de mortalidad del covid-19, según un informe del departamento dirigido por Illa del pasado 18 de mayo, "para 9 años y 41 años (edades de la hija del abogado y de éste) es del 0,002 por ciento".

"Se trata de un índice mínimo que no debería llevar a tomar una decisión tan extrema y desproporcionada de reducir al mínimo la movilidad en tanto que el recurrente ni su hija se encuentran dentro de los denominados grupos de riesgo que podrían ver muy acrecentado dicho riesgo de mortalidad, y por ende requerirían dicha restricción", subraya el escrito.

Además, señala que el informe mencionado afirma que "la mayor probabilidad de contagio entre los niños ocurre en sus hogares" y que según la primera ola del estudio de seroprevalencia realizado por Sanidad, cuyos datos fueron publicados el pasado 13 de mayo, "el cinco por ciento de los españoles tendía inmunidad por haberse contagiado del virus".

Con todo ello cuestiona "si el virus tiene un carácter tan contagioso según alude el auto ahora recurrido", ya que "algunos estudios epidemiológicos publicados sugieren que largos periodos de aislamiento también impiden la inmunización de la sociedad".