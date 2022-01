El abogado Mario Pascual, sobre la separación entre Urdangarin y la Infanta: "Es un 'impasse"

Asegura que "no hay ningún documento firmado con su separación"

El abogado Mario Pascual Vives, que defendió a Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, ha explicado este viernes que la separación entre Urdangarin y la Infanta Cristina "es un impasse, una interrupción de la relación matrimonial".

En una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press, ha dicho textualmente que ha sido un acuerdo entre los dos, no es un cese ni una separación ni un divorcio, "es un tiempo que ellos se han dado para reflexionar desde este lunes", cuando emitieron un comunicado que hablaba de interrumpir el matrimonio.

El abogado ha manifestado que, al ser una decisión tan privada, Urdangarin y la Infanta han pedido el máximo respeto ante su situación, y ha confirmado que "no hay ningún documento firmado con su separación" y que el matrimonio sigue vigente jurídicamente.

Pascual ha manifestado que cree que Urdangarin sabía que había unas fotografías --en las que salía cogido de la mano de otra mujer--, pero que para el abogado han sido inesperadas, ya que se estaba ocupando del tercer grado y de la libertad condicional de Urdangarin: "Todo esto ha sido un descalabro".

"A mí siempre me dicen que soy el abogado de Urdangarin. En estos momentos no estoy como portavoz de él, estoy aquí como un amigo que durante 10 años ha convivido con ellos y que hemos pasado juntos momentos muy duros", ha afirmado.

Durante estos años, el abogado ha explicado que entre Urdangarin y la Infanta ha visto "una relación correcta, sin ningún incidente o cuestión que lleve a pensar en fisuras ni grietas en la relación".

TERCER GRADO

Respecto al estado de tercer grado de su cliente, el abogado ha explicado que a lo largo de este año Urdangarin "puede tener la libertad condicional", y que depende de varios factores: del transcurso del tiempo, de la decisión de las instituciones penitenciarias y del grado de cumplimiento.

"Lo ha pasado muy mal, no se pueden imaginar lo que ha vivido allí en aislamiento, mezclado con el Covid que no ha podido tener visitas. Yo he vivido muchas horas allí, cada 15 días lo he visitado. La vida allí es durísima", ha lamentado.

También ha explicado que actualmente Urdangarin vive con menos de 1.000 euros al mes: "Hasta donde yo sé, está viviendo con su madre, va y viene cada día en bicicleta, porque le apasiona la bici y porque por Vitoria es el medio más práctico y habitual. No tiene gastos habituales. Vive de su madre y de su mujer".

Asimismo, ha manifestado textualmente que es una persona que ha tenido que destinar esfuerzos extraordinarios para no hundirse, y ha querido remarcar que Urdangarin "no es un villano".