Abogado de los padres de Gabriel:Cada día es más clara la alevosía de Quezada

El letrado de la acusación particular, Francisco Torres, ha sostenido este viernes que las pruebas "determinan cada día más la responsabilidad alevosa, premeditada" de Ana Julia Quezada en el asesinato del niño Gabriel Cruz y buscó "en todo momento" acabar con su vida.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la sesión de este viernes de la vista oral con jurado popular contra la acusada, ha añadido que buscó "el sitio apropiado" para matarlo y que incluso podría haber llegado a limpiar el escenario del crimen. "Ya lo han oído, incluso llevaba un cubo de fregona en el coche -cuando fue detenida-, algo no muy común".

Ha subrayado que Quezada estuvo al menos "tres horas y 18 minutos" en la finca de Rodalquilar (Níjar, Almería) en la que murió Gabriel, en "contra de sus versiones, en las que dice que estuvo una hora u hora y media, fue mucho tiempo".

Además espera que se mantenga en este crimen "la alevosía, el ensañamiento y el delito contra la integridad moral". "No estamos en disposición de que esta mujer pueda estar en la calle", ha recalcado.

Por otro lado, el abogado de Quezada, mantiene que el informe de posicionamiento telefónico de la Guardia Civil que ubica durante tres horas a esta mujer en la finca de Rodalquilar, coincide con el relato de su cliente.

"Ella dice que salió sobre las 15.45 horas después de comer" y "luego dice que estuvo allí y sucede lo que sucede, y que se marcha a las seis y pico o siete cuando recibe una llamada", ha apuntado.

Sobre los restos biológicos en la finca, ha insistido en que sólo había una gota de sangre en la puerta de aluminio que comunica la casa de Rodalquilar con el jardín, negando que hubiese limpiado la escena porque -en la fregona- "no hay restos de sangre, no hay nada, ni ADN, ni sangre, la fregona no se utilizó".

"Qué se podría haber limpiado? Como podrían haber llegado los extraterrestres, son hipótesis no probadas ni corroboradas, la prueba viene a coincidir con lo que ella declara", ha dicho.

Sobre la jornada a puerta cerrada del lunes ha dicho que "lo ideal" habría sido celebrar así toda la vista.

Previamente, dos guardias civiles han ratificado un informe sobre la tierra que presentaba el cuerpo del niño, indicando que por su aspecto mineralógico, cromático, el color, tamaño, partículas y humedad, se corresponde con las muestras recogidas en la finca de Rodalquilar y en el maletero del coche de la autora confesa del crimen.