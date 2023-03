Abogado de Ibar: Creo que la vista oral fue bien y estamos en buena posición

El abogado del ciudadano hispanoestadounidense de origen vasco Pablo Ibar, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, cree que la vista oral celebrada este martes en Florida en la que pidió un nuevo juicio, "honestamente fue todo lo bien que pudo haber ido", de manera que cree que están "en una buena posición".

El abogado, Joe Nascimento, ha analizado en una rueda de prensa telemática con medios de comunicación españoles la vista de apelación celebrada la víspera en un tribunal de West Palm Beach, en Florida.

En ella pidió la revocación de la condena a cadena perpetua impuesta en 2019 y un nuevo juicio.

Pablo Ibar está preso en EE.UU. desde 1994 por tres asesinatos de los que dice ser inocente y por los que ha sido juzgado varias veces e, incluso, condenado a muerte. En 2019 se sustituyó la pena de muerte por cadena perpetua.

Nascimento ha destacado que durante la vista el tribunal planteó fundamentalmente tres preguntas. En primer lugar preguntaron por la prueba de la camiseta con una pequeña muestra de ADN de Pablo Ibar encontrada en el lugar del crimen. Según el abogado, "la persona que sale en el vídeo y se envuelve la cara deja su ADN, su saliva; tiene que haber dejado muchísimo más ADN. Está clarísimo que ese ADN no es el de Pablo".

La segunda pregunta que los jueces le hicieron a la fiscal fue "si hay una conexión entre Pablo Ibar y las víctimas. Esa cuestión no es fundamental desde el punto de vista jurídico pero "sí muestra que los jueces se toman un interés por esclarecer la verdad en este caso", según el letrado.

Por último, preguntaron por el miembro del jurado que denunció presiones en el juicio anterior. "Todas esas preguntas ponían en cuestión la posición de la Fiscalía y no hubo ninguna pregunta que pusiera en cuestión la de la defensa", ha opinado Nascimento.

Tras la vista, el abogado pudo hablar con Tanya, la mujer de Pablo Ibar, y con él. Ha relatado que "Tanya estaba muy contenta y muy esperanzada" y él también, "pero por experiencia intenta no estarlo demasiado; ya lleva muchos años en esto".

Ahora el tribunal va a deliberar y se necesita que dos de los tres jueces estén de acuerdo para que la apelación tenga éxito.

Los magistrados tienen varias alternativas: pueden rechazarla, lo que les inhabilitaría para recurrir al Supremo de Florida; negar la petición de Ibar pero redactar una sentencia, lo que sí les permitiría apelar ante ese Alto Tribunal o darles la razón y fallar a favor de la apelación de Ibar. En ese caso sería la Fiscalía la que podría recurrir al Supremo.

Según Nascimento, "lo más probable es que tarde unos cuantos meses" en resolver la apelación.

El abogado también ha reconocido que preferiría que el caso no llegara al Supremo de Florida porque "con los cambios que ha habido" en ese tribunal, en el caso de tener que recurrir, tendrían que "echar el resto".

El motivo es que hay un ambiente político en Florida más favorable a la pena de muerte. "Si conseguimos un nuevo juicio, Pablo no se va a enfrentar a una pena de muerte pero no me fío de nuestros políticos. Por tanto, tenemos que ganar esta apelación antes de que el ambiente político se vuelva más desfavorable", ha subrayado Nascimento.

La asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, con sede en Vitoria, ha explicado que los costes de este proceso son de 200.000 dólares, y de momento lleva recaudados 135.000 para sufragar la defensa.