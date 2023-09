El abogado del exmarido de Sánchez Vicario tilda de "increíble" la declaración de esta

El abogado de Josep Santacana, Juan Segarra, ha tildado de "increíble" la declaración de la exmujer de este, Arantxa Sánchez Vicario, que señala a su representado como único responsable de urdir una trama para eludir el pago de una deuda con el Banco de Luxemburgo.

Así lo ha explicado en una declaración a la prensa este mediodía después de la primera sesión del juicio en el Juzgado penal 25 de Barcelona, en la que ha declarado la extenista y donde ha afirmado que ella pretendía saldar esa deuda, pero que su exmarido se opuso y le dijo que él "se encargaba de todo".

El ministerio público pide para Arantxa Sánchez Vicario y para Josep Santacana cuatro años de cárcel por supuestamente descapitalizar su patrimonio y evitar el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo que llevaba desde el 2010 intentando cobrarla con "ánimo de un enriquecimiento ilícito".

Según la versión del ministerio público, Sánchez Vicario, "bajo las consignas" de su exmarido y la colaboración con otros cinco acusados, ideó un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, con el objetivo de frustrar el cobro de la cantidad por parte de la entidad bancaria.

"No me ha sorprendido ni el contenido ni que no declarase al resto de partes", ha manifestado Segarra, que también ha calificado de "indicativo" que solo responda al fiscal, al Banco de Luxemburgo y a su letrado.

Además, ha asegurado que "la única prueba de cargo que nos encontramos es la declaración de Arantxa, que todo lo hacía Santacana, que no supiera absolutamente nada".

Segarra ha presentado como prueba durante las cuestiones previas en la sesión inicial de hoy unas cartas supuestamente manuscritas de Sánchez Vicario, donde le daría las gracias por todo, le pediría que volvieran juntos y le reconocería que todo lo vivido ha sido por culpa de su familia, "que quería destruirlos".

"Es de su puño y letra: lo que está escrito, está escrito", ha afirmado el propio Santacana sobre estas misivas a la salida de los juzgados ante la prensa.

Además, ha recordado que "en parte no deja de ser la madre de sus hijos" y ha puesto en duda la versión de la extenista: "Es lo que ella dice".