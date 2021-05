Abogado del PP critica que se haya hecho un "juicio histórico" a sus finanzas

El abogado del PP ha lamentado que las acusaciones populares hayan convertido el juicio por el presunto pago en negro de la reforma de su sede en un "juicio histórico" a las finanzas del partido desde los años 90, y ha cargado con dureza contra Luis Bárcenas por usar sus "papeles" como "cortina de humo" para desviar la atención sobre su fortuna.

El letrado Jesús Santos, que fue fiscal de la Audiencia Nacional, ha sido la última defensa en exponer su informe final en el que pide eximir al partido de la responsabilidad civil subsidiaria de unos hechos cuya responsabilidad ha atribuido al extesorero Luis Bárcenas, al que ha acusado de blandir sus famosos papeles como instrumento de "chantaje y extorsión" al PP.

Tras su exposición, el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha dejado el juicio visto para sentencia ante la negativa de todos los encausados a hacer uso de su derecho a la última palabra.

Además de Bárcenas, en prisión por el caso Gürtel, en el banquillo se sientan el exgerente del PP Cristóbal Páez y los dos socios de la empresa que hizo las obras, Unifica, también considerada responsable civil.

La última jornada ha estado sembrada de críticas y reproches por parte de las defensas hacia las acusaciones populares (Abogados y Abogadas Demócratas Por Europa (ADADE), Observatori Desc, Izquierda Unida y varios exdiputados socialistas valencianos), contra quienes han cargado por agrandar el caso de forma "desmedida" contra el PP.

Santos les ha achacado una "infundada expansión" del procedimiento dirigida a realizar un "juicio histórico al pasado, a las finanzas del partido" cuando, en su opinión, estamos ante una "cortina de humo" de Bárcenas, a quien ha acusado de utilizar sus "papeles", que reflejan una presunta contabilidad b del partido, para desviar la atención ante sus problemas con la Justicia.

"Qué casualidad", ha opinado, que esa documentación sobre la caja b del PP saliera justo a la luz cuando el juez recibió la información sobre su fortuna oculta en Suiza -48,2 millones de euros-, y que la publicación de sus papeles pusiera "en primer plano la financiación del PP".

Y es que, para Santos, "no puede hablarse de contabilidad B" del PP cuando lo que hay es una "mala praxis" de Bárcenas cuando fue gerente porque no incluyó en la contabilidad oficial "transacciones legítimas", y ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel consideró excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B porque ese asunto no se juzgaba.

También ha manifestado su sorpresa por las manifestaciones y "muy sugerentes" silencios del inspector jefe que lideró esta investigación en la UDEF, Manuel Morocho, sobre el motivo por el que no registraron la casa de Bárcenas y ha arremetido contra la alegación que hizo de que estaba monotorizado por la Dirección General de la Policía (en alusión a la Operación Kitchen) para señalar que no se lo hubieran permitido hacer.

Ha indicado además que sólo seis testigos han admitido supuestos cobros reflejados en esos "papeles", mientras que 33 lo han negado; ha dicho que sólo se ha comprobado la veracidad de un 3,7 % de los apuntes, y ha acusado a Bárcenas de manipular documentos, al tiempo que ha tachado de "impostura" su supuesta colaboración con la Justicia.

Además de al extesorero, Santos y el resto de defensas han reprochado a las acusaciones populares su "falta de legitimación" y sus "vinculaciones políticas" en una jornada donde se ha hablado de "mala fe" para argumentar la petición de algunos abogados, incluido el del PP, para pedir que se las condene en costas.

También lo ha hecho el letrado de Laura Montero, arquitecta de la empresa que trabajó para el partido y a quien las acusaciones populares han dejado finalmente fuera del proceso.

A esas críticas se ha unido la defensa de la empresa Unifica y la del exgerente del PP Cristóbal Páez, que ha denunciado "dos juicios en uno" y ha criticado que se quiera castigar a su cliente por no poder hacerlo con "sus jefes" en una "batalla" de la que es "ajeno" porque ni aparece vinculado a pagos en b ni tuvo poderes ni tuvo poder de decisión sobre los pagos.

"No heredó ninguna caja B" ni hubo ningunos "papeles de Páez" cuando Bárcenas se fue del PP, ha añadido su letrado.