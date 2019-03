PP aboga por gobierno "constitucionalista" en Barcelona con Valls, PSC y Vox

El candidato del PPC a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha abogado por formar un gobierno de concentración "constitucionalista" en la ciudad tras las elecciones del 26 de mayo, en el que participen, junto al PP, la plataforma respaldada por Cs que lidera Manuel Valls, el PSC y Vox.

En una entrevista con Efe, Bou ha subrayado que no quiere "ni oír hablar de cordones sanitarios" contra posibles aliados del PPC, ya que, si se deja fuera de la ecuación a cualquiera de las cuatro fuerzas que identifica como "constitucionalistas", difícilmente sumarán una mayoría suficiente para gobernar.

"Pactaré con todos los partidos constitucionalistas, y Vox es un partido constitucionalista. No le quepa ninguna duda. ¿Que quiere reformar la Constitución? Bueno, el PSC también y el PP quizá también querría hacer modificaciones", ha argumentado.

El alcaldable popular ha aventurado que a Vox "le costará" obtener representación en el Ayuntamiento de Barcelona y ha dicho que la posibilidad de que "se presenten y no saquen nada" es lo único que le preocupa de la formación que lidera Santiago Abascal, ya que en ese caso se sacarían del cómputo final unos votos que, de otro modo, irían a parar a PPC y Cs.

Bou ha afirmado que también le gustaría poder "pactar, o por lo menos hablar", con el PSC de Jaume Collboni, a quien ha pedido que aclare con quién está dispuesto a entenderse después del 26 de mayo, para que los electores sepan "hacia dónde irá su papeleta" si optan por apoyar a los socialistas.

El empresario y candidato a alcalde se ha mostrado confiado en que su lista conseguirá revertir las encuestas, que cuando fue designado pronosticaban una caída e incluso la desaparición del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona: "Hemos abandonado la pendiente y ahora estamos en una rampa" ascendente, ha asegurado.

En este sentido, ha detallado que cuenta, como mínimo, con mantener los tres concejales que obtuvo en las pasadas elecciones municipales el hasta ahora líder del PPC en el consistorio barcelonés, Alberto Fernández Díaz.

Algunos de los votos que aspira a captar son los de quienes se habían aproximado al ex primer ministro francés Manuel Valls -que se presenta con el apoyo de Cs- pero que se sienten desconcertados por la inclusión en su lista de personas procedentes del socialismo, como Celestino Corbacho, o del nacionalismo, como la exsenadora de Unió Eva Parera.

"Es una lista muy compleja que me lleva a pensar que habrá muchos votantes de Cs que me votarán a mí porque estamos demostrando que somos constitucionalistas de pura cepa", ha reflexionado.

El alcaldable ha destacado que la claridad del proyecto que presenta el PPC será clave para retener a sus votantes y evitar que se desplacen hacia otras opciones.

"No se pueden abandonar los principios, porque cuando los abandonas alguien los recoge, como ha pasado con Cs y Vox. Nació uno, ha nacido el otro y esto se tiene que acabar. Aquí no puede nacer nadie más. Todos vienen del PP, todos han sido afiliados al PP, tanto los de Cs como los de Vox", ha expuesto.

Bou ha prometido contundencia cuando el debate soberanista se cuele en la campaña -"no callaré porque no lo he hecho nunca, y Cataluña se tiene que defender", ha dicho-, pero ha precisado que intentará poner el foco de la discusión en la economía.

"La economía lo arregla todo. Si la economía va bien, la gente no se extrema", ha opinado el empresario, que incluirá entre sus propuestas electorales una rebaja fiscal y medidas para facilitar la creación de empresas.