Abierta en LABoral una nueva convocatoria de residencias para artistas emergentes europeosemergentes europeos

Este programa ofrece una estancia de dos meses en alguna de las 16 instituciones europeas que forman la red EMAP

LABoral Centro de Arte, a través de la plataforma EMAP (European Media Art Platform), ha abierto una nueva convocatoria para participar en el programa de residencias para artistas, colectivos u otras colaboraciones artísticas que trabajen en los campos del arte digital, el media art y el bioarte.

Este consiste en una residencia de dos meses de duración, entre enero y diciembre de 2024, para realizar su proyecto en alguna delas 16 instituciones que forman la plataforma EMAP, según una nota de prensa de LABoral.

Estas son: Ars Electronica (Linz, Austria), Antre Peaux (Bourges,Francia), CIKE (Ko'ice, Eslovaquia), gnration (Braga, Portugal), iMAL (Bruselas, Bélgica), IMPAKT [Centre for Media Culture] (Utrecht, Holanda), Kersnikova Institute [Kapelica Gallery] (Ljubljana, Eslovenia), KONTEJNER | bureau of contemporary art praxis (Zagreb, Croacia), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón, España), M-Cult (Helsinki, Finlandia), NeMe (Limassol, Chipre), Onassis Stegi (Athens, Grecia), RIXC Centre for New Media Culture (Riga, Letonia), WRO Art Center (Wroclaw, Polonia), WerkleitzCentre for Media Art (Halle [Saale], Alemania) encolaboración con transmediale (Berlín, Alemania), ISSS -Indonesia Space Science Society / HONF Foundation,Yogyakarta, Indonesia, anfitrión especial de residencia para2024.

La residencia busca el intercambio de conocimientos entrelos artistas seleccionados, las organizacionesanfitrionas y diversos expertos en ciencia, arte y tecnologíaque participarán para consultar, apoyar o formar a losresidentes, que contarán con gastos de viaje, presupuesto deproducción, alojamiento pagado durante la residencia yacceso a laboratorios e instalaciones de la institución elegida.

Asimismo, los participantes en el programa colaborarán también con un artista de su elección o del entorno de la institución de acogida en la producción de su proyecto.

La residencia también incluye una presentación final y la posibilidad de participar en itinerancias en los festivales o exposiciones de las instituciones que forman parte de la plataforma en 2024-2025, además de la oportunidad de exponer en alguna de las organizaciones asociadas a EMAP.

Las solicitudes han de presentarse online en call.emare.eu ydeben incluir un CV, documentación (audiovisual) de trabajosanteriores, un plan preliminar y una presentación delproyecto propuesto que se desarrollará dentro del programade residencias EMAP. Los artistas colaboradores no tienen que estar decididos en el momento de la presentación.

Los estudiantes de grado y de máster no son objeto de esta selección (se aceptan candidatos a doctorado), pero se anima a los artistas emergentes, independientemente de su edad y grado académico a presentar su solicitud y se recomienda solicitar instituciones que no estén situadas en su país de residencia. La fecha límite para la presentación de solicitudes es a las 13.00 horas del próximo 12 de septiembre.