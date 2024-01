Abierta hasta final de mes la convocatoria para la ampliación del catálogo de la Red Andaluza de Teatros Públicos

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha abierto la convocatoria (BOJA número 12, del 17 de enero de 2024) para la presentación de ofertas para ampliar el catálogo de la Red Andaluza de Teatros Públicos 2024.

El objetivo es seleccionar espectáculos de danza, teatro, circo y música de especial interés cultural para la programación en los municipios que forman parte de esta iniciativa. El plazo para la presentación finalizará el próximo 31 de enero, según informa la Junta en una nota de prensa.

Se podrán presentar propuestas que, aunque no tengan previsto su estreno antes del 10 de abril de 2024, sí incluyan un compromiso de contratación de al menos cinco municipios adheridos a la Red Andaluza de Teatros Públicos. No podrán presentarse a la actual convocatoria los proyectos considerados talleres, ni los que no hayan sido seleccionados en la anterior convocatoria de la Red Andaluza de Teatros Públicos.

La convocatoria se abre a compañías de todo el territorio nacional, sin necesidad de invitación previa como se estipulaba en anteriores ediciones. Sin embargo, sí se hará una distinción en el porcentaje del abono del caché, ya que para compañías con domicilio fiscal en Andalucía, el pago se hará al 50 por ciento entre la Agencia y cada entidad local, mientras que a las compañías no andaluzas la entidad local abonará el 60 por ciento del caché y la Agencia, el 40 por ciento restante.

Los espectáculos que entren a formar parte del catálogo tendrán una vigencia de dos años y no se podrá cursar una nueva solicitud para próximas convocatorias hasta no haber agotado la permanencia en catálogo.

Esta convocatoria está dirigida a compañías y formaciones profesionales, de carácter privado, constituidas en alguna de las figuras empresariales previstas por la ley, quedando expresamente excluidas las asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro. Además, deberán tener el domicilio social o establecimiento permanente en España.

El catálogo de la Red Andaluza de Teatros Públicos contiene espectáculos para el público en general, y también para público infantil y juvenil dentro del programa Abecedaria. Este proyecto contribuye al desarrollo del tejido empresarial andaluz de las artes escénicas y la música.

Además, aquellos espectáculos que ya formen parte del catálogo correspondiente a fecha de publicación de la presente resolución no precisarán de una nueva solicitud para concurrir a la presente convocatoria. Cada compañía o formación podrá presentar un máximo de tres espectáculos por compañía o formación.

La solicitud deberá cumplimentarse conforme al modelo que figura en la web del programa, 'www.redandaluzadeteatrospublicos.es'. La solicitud generada (Anexo I), firmada por el representante legal de la compañía o formación y dirigida a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se presentará preferentemente a través del servicio 'Presentación Electrónica General' de la Junta de Andalucía, disponible en la pestaña Servicios y Trámites en el enlace 'https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml'.

Podrá también presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso, se deberá enviar comprobante de dicho envío al correo electrónico 'informacion.redandaluzadeteatros.aaiicc@juntadeandalucia.es' dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

Se presentará una sola solicitud por espectáculo, y en el caso de ofertarse para su representación tanto en sala como en calle, se especificará en la solicitud. Únicamente se presentarán más de una solicitud para el mismo espectáculo siempre que se oferte para su representación en diferentes formatos. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través de una comisión de expertos, podrá realizar una preselección de aquellos espectáculos que considere más adecuados para el Programa. Esta preselección se pondrá a disposición de la Comisión Plenaria.

Los que obtengan la puntuación más alta serán elegidos teniendo la Agencia la potestad para determinar el número de espectáculos que finalmente formarán parte del catálogo. La selección responderá a criterios de pluralidad y equilibro de estilos, así como de diversidad de formatos y públicos, heterogeneidad de los espacios escénicos y singularidad de las acciones ofertadas por las compañías para la captación y fidelización de espectadores.