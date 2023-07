Abengózar (PSOE) plantea una legislatura de diálogo en C-LM aunque señala que "será difícil"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha afirmado este jueves, durante la segunda sesión de debate de investidura presidencial, que el PSOE planta una legislatura "de mucho diálogo", aunque ha apuntado que "será difícil" tras escuchar las intervenciones de los portavoces Vox y el Partido Popular.

Abengózar ha cuestionado que tanto el líder del Partido Popular, Paco Núñez, como su homólogo de Vox, David Moreno, hayan cuestionado en su intervención los resultados electorales de Emiliano García-Page.

"Yo creo que es una falta de respeto subir a esta tribuna y decir que una mayoría absoluta es un puñado de votos", ha afirmado en este sentido Abengózar. "Y además que se lo hayan dicho a quién es presidente con más votos y más porcentaje de votos que en la legislatura pasada", ha añadido.

La portavoz socialista ha respondido al portavoz de Vox, David Moreno, afeando que en su intervención "ha hablado solamente de una realidad", en referencia a la defensa del sector primario, planteando que, frente a él, García-Page ha hablado de "toda la realidad de Castilla-La Mancha".

"Se ha olvidado de mucha gente en esta región, desde luego la igualdad, no la ha nombrado en ningún momento, no sé si las mujeres no cuentan", ha acusado Abengózar a Moreno.

En cuanto a Núñez, la portavoz socialista ha cuestionado su planteamiento de "tender la mano", señalando que "también lo dijo al inicio de la anterior legislatura". Así, ha afirmado que el PP "lejos de ayudar en un momento complicado, histórico, ustedes fueron incapaces de tender la mano", asegurando que durante la crisis sanitaria su dinámica fue la de propagar "fake news".

Además, ha afeado que el líder de los 'populares' haya cuestionado "la legitimidad del gobierno de España" y ha puesto en duda que Paco Núñez continúe al frente del Partido Popular durante toda la legislatura, apuntando que "ha perdido sus segundas elecciones".

ÉXITOS DEL GOBIERNO SOCIALISTA

Frente al escenario descrito por los portavoces de la oposición, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha defendido la gestión de Emiliano García-Page durante la anterior legislatura, asegurando que "desde que Page tomo las riendas, la renta de Castilla-La Mancha ha experimentado un crecimiento constante".

En el ámbito de empleo, Abengózar ha destacado que se ha "reducido a la mitad el paro del Partido Popular", en referencia a los datos de desempleo presente al final de la etapa de gobierno de María Dolores de Cospedal, añadiendo que Castilla-La Mancha es "la segunda comunidad autónoma en altas a la seguridad social".

"Castilla-La Mancha es pionera, el espejo en el que otras comunidades se inspiran y países, en materia de despoblación", ha afirmado Abengózar, ejemplificando las políticas de impulso a las zonas rurales como programas de deducción fiscal o un incremento del "40% de ayudas a las empresas".

REFORMA DEL ESTATUTO

Respecto a la legislatura que comienza, Abengózar ha señalado la importancia de la próxima reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Una reforma que, según ha señalado, el PSOE desea realizar "con el trabajo de todos".

"Sin embargo, si el consenso no es posible a la hora de renovar el estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha no fuera posible, aquí sí, aplicaremos esa mayoría", ha advertido la portavoz socialista.

Abengózar ha destacado que el nuevo estatuto deberá ser "una reforma que consolide y blinde el estado de bienestar, con una mayor protección y enriquecimiento de nuestra educación, con un sistema sanitario adecuado a los tiempos, universal, público y gratuito".

"Una reforma estatutaria que desde luego debe ir acompañada de un ajuste electoral", ha añadido la portavoz socialista, planteando que esté encaminada a que "la representación de los castellano-manchegos y las castellano-manchegas no sea cercenada".

OPOSICIÓN AL SERVICIO DE CASTILLA-LA MANCHA

Por último, la portavoz socialista ha exigido a los grupos parlamentarios de la oposición apoyar al gobierno en la defensa de los intereses de la región, anteponiéndolos a los objetivos de sus partidos a nivel nacional.

"Es importante para esta región que cuando ustedes se suban a esta tribuna, quieren que vayamos todos a una", ha planteado, centrando su atención en la defensa del agua en la región, así como la reforma de la financiación autonómica y la financiación del sistema sanitario.

Abengózar ha llamado a los líderes de Vox y Partido Popular a que "estén, por una vez, a la altura de las circunstancias y hagan como el presidente García-Page, y antepongan a Castilla-La Mancha a todo".