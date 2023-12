Abellán (Podem) defiende la ruptura con Sumar: "No es por la pasta, hemos venido a hacer política"

La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha defendido la ruptura de Podemos con Sumar, con la decisión de abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y que sus diputados se pasen al Grupo Mixto junto con el BNG, Coalición Canaria y UPN: "No es por la pasta, hemos venido a hacer política".

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora autonómica de los morados ha explicado que el detonante de esta decisión ha sido que Sumar "dijo que no" a que la exministra de Podemos y diputada en la Cámara baja, Ione Belarra, interviniera en una comparecencia este martes en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre Israel y Palestina.

"Ya me pareció grave cuando hubo el veto de que Ione no hablara. Pero si encima ni siquiera se consensúa lo que se va a decir, todavía es peor", ha lamentado Abellán, que ha asegurado que las declaraciones en esa comparecencia no representan la posición de Podemos sobre el conflicto en Palestina.

Abellán ha explicado que el partido ha convocado una reunión urgente de la ejecutiva estatal: "No tenía sentido seguir en un grupo donde no tenemos ni voz, ni voto, ni capacidad, ni nada".

SUMAR ESTABA "EMPUJANDO" A ROMPER

Abellán ha acusado a Sumar de estar "empujando directamente a romper el grupo" y que Podemos saliese, ya que no les permitía tener firma para poder presentar leyes propias, ni tener portavocías, ha detallado.

"No me estás dejando realmente hacer política y para eso no estamos. No es necesario el dinero del grupo parlamentario, no es necesario la pasta, hemos venido a hacer política y desde el grupo mixto vamos a hacer mucho más", ha subrayado.

Abellán ha destacado que los cinco votos de Podemos "van a ser más importantes todavía, ya no van a ser mediante Sumar", por lo que el Gobierno deberá negociar con ellos para poder aprobar iniciativas en el Congreso.