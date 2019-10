Abascal (Vox) acusa a Torra de "impulsar el caos" y apuesta por aplicar el estado de excepción" en Cataluña y detenerle

Propone que los condenados por el Tribunal Supremo por el 'procés' sean trasladados fuera de Cataluña para que así no sean excarcelados

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "impulsar el caos" y ha apostado por "aplicar el estado de excepción" en Cataluña y detenerle. Asimismo, ha defendido que los condenados por el Tribunal Supremo por el 'procés' sean trasladados fuera de Cataluña para que no sean así excarcelados.

El líder de Vox ha tomado parte este domingo en un acto político en Bilbao donde ha estado acompañado del secretario general de la formación, Javier Ortega Smith; la cabeza de lista por Bizkaia al Congreso el 10-N, Nerea Alzola, y el candidato por Madrid Iván Espinosa de los Monteros.

Con decenas de banderas españolas, más de 600 personas han abarrotado una de las salas del Palacio Euskalduna entre vivas a España, el Rey la Guardia Civil y gritos de "Puigdemont a prisión". Mientras se desarrollaba el acto, la Ertzainza ha cargado contra varios cientos de personas que se han concentrado en las inmediaciones para protestar por la presencia de la formación en Euskadi.

En su intervención, Abascal --que ha sido recibido entre gritos de "presidente, presidente"-- ha señalado que su visita ha sido consecuencia de la presentación hace varias semanas por parte de EH Bildu de una iniciativa en el Parlamento vasco para "que se nos impidiera venir a hacer campaña".

En este contexto, se ha referido a los incidentes acaecidos en las inmediaciones del Palacio Euskalduna generados por "cobardes que solo actúan con capuchas y por la espalda". "Tenemos que aguantar que cachorros del terrorismo y totalitarios se pongan frente a nosotros y asusten a la gente de Vox", ha denunciado, al tiempo que ha considerado que es una vergüenza tener a los ertzainas sin poder actuar pese a que "muchos deseaban hacer su trabajo y que se cumpliese la ley".

EMERGENCIA NACIONAL

Abascal, que ha advertido de que existe en España una emergencia nacional, ha subrayado que los "únicos que actúan con decencia son los cuerpos y fuerzas de seguridad". "En Cataluña hay más de 200 policías heridos, vehículos dañados, y más de un centenar de detenidos cuando tendrían que ser miles", ha argumentado.

Tras acusar a los autores de los incidentes en Cataluña de practicar el "terrorismo impunemente", ha reprobado que cuenten con la "complacencia del presidente de la Generalitat que impulsa el caos".

Por todo ello, ha apostado por aplicar el estado de excepción y ha anunciado que si "los españoles nos apoyan masivamente la primera decisión que tomaríamos sería dar orden para que Torra fuera detenido con una querella de la Abogacía del Estado".

"Hemos venido a exigir responsabilidades políticas y penales. La culpabilidad de lo que ocurre es de un presidente rebelde que fue a cortar las carreteras de manera ilegal y lo hizo con la complicidad de un presidente del gobierno (Pedro Sánchez) que se ha instalado en el 'marianismo', en no hacer nada", ha advertido.

De este modo, ha denunciado la "dejación de funciones" del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que permite que "los terroristas vayan a matar mientras el gobierno tiene acuartelados a los Guardias Civiles". "Es curioso por que mientras eso pasa hay grandes dotaciones de la Guardia Civil en el Valle de los Caídos. Sánchez es un cobarde con los vivos y solo es valiente con los muertos. Y un cobarde con los golpistas presos", ha añadido.

SENTENCIA DEL SUPREMO

Asimismo, ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a penas de entre 9 y 13 años a los líderes del 'procés' y cuya libertad "ahora depende de una Generalitat golpista". No obstante, ha advertido de que el Gobierno central "tiene la capacidad de coger a los presos y mandarlos a Canarias o Galicia para que no sean excarcelados".

"Ante una emergencia nacional la emergencia del gobierno es profanadora y sacar a un muerto de su tumba a través de una ley de Memoria Histórica que no quiso derogar el PP", ha indicado, para añadir que "la historia no va a cambiar y no se puede ganar una Guerra Civil después de 80 años".

Así, y tras acusar al Ejecutivo del PSOE de querer "abrir una tumba" cuando lo que se debe es "respetar a todos los muertos, a Franco, ala Pasionaria o a Sabino Arana", ha sostenido que los socialistas quieren "deslegitimar la Transición, la Monarquía y derrocar al Rey".

De este modo, ha lamentado las prisas en "abrir una tumba en mitad de una campaña electoral cuando hay un 14% de paro" en España. "¿Acaso no hay emergencias sociales por todas partes?", ha cuestionado.

También ha denunciado "los problemas de seguridad" que se dan en Bizkaia, donde vienen inmigrantes ilegales porque el PNV les dice 'ven y cuentalo' y dibuja un panorama idílico de ayudas sociales". "El PNV es responsable de la crisis migratoria de esta tierra", ha añadido.

De este modo, ha defendido que los españoles "deben tener prioridad en el acceso a la vivienda y en las ayudas sociales" y ha situado como "emergencia nacional" el "restaurar el orden constitucional".

"¿Para qué sirven las instituciones si no es para defender a los débiles? Hay que cambiar la legislación, para echar a los okupas con patada en la puerta y patada en el culo", ha incidido.

Por último, se ha referido a los vascos que se marcharon de Euskadi porque se sentían "oprimidos, les amenazaron o mataron a su familia", situación que ha considerado se está repitiendo en Cataluña. Por ello, ha anunciado que una de las primera decisiones que tomará si es presidente del gobierno "es que esas personas puedan votar en su tierra, en Euskadi o en Cataluña".

El secretario general de Vox, Ortega Smith, ha denunciado en su intervención que "cientos de personas" no se han podido acercar al mitin por la presencia de "cachorros indecentes que están formando una barrera" frente al Palacio Euskalduna.

Tras agradecer a la Ertzaintza "el esfuerzo" realizado, se ha mostrado seguro de que "la inmensa mayoría de los agentes han sentido alegría cuando por fin ha podido hacer su trabajo" y cargar contra los concentrados.

Respecto a la coyuntura política, ha defendido que las elecciones del 10-N "no son una cuestión de siglas sino que el debate está entre traidores y leales a la nación". A su juicio, el Parlamento catalán ha sido "una plataforma para el golpe de estado", mientras el Ejecutivo socialista "también ha fallado, incapaz de aplicar un 155 de verdad".

Así, se ha mostrado partidario de declarar el estado de excepción y ha lamentado que también el poder judicial haya "fallado al pueblo español en el momento más importante". "Aún siendo grave la sedición no tiene nada que ver con un delito como la rebelión, el más grave que se puede cometer en un estado de derecho", ha señalado en referencia a la sentencia del 'procés'.

Por todo ello, ha subrayado que el 10-N está en juego "la libertad y la nación" mientras las calles de Cataluña y Madrid "arden por los mismos cachorros de los que fueron juzgados".

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha considerado que "no hace falta mucho para que Santiago Abascal acabe siendo presidente del Gobierno" y ha advertido de que frente al "voto veleta" del resto de formaciones, solo el voto a Vox es "útil y seguro".

Por último, la cabeza de lista por Bizkaia al Congreso, Nerea Alzola, ha defendido que el 10 de noviembre "solo hay dos opciones: dar el voto para romper España o para defenderla", y ha añadido que son necesarios políticos que "no legitimen al terrorismo".

Asimismo, ha denunciado la situación generada con los menores extranjeros no acompañados, y ha remarcado que "primero nuestros parados, nuestros inmigrantes legales y quien viene a levantar España". "Después para los 'menas' podemos pagarles compañía hasta el aeropuerto y un billete para que pueden regresar a sus hogares", ha añadido.