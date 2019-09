Abascal tilda la propuesta de abstenerse de Rivera de estrategia de marketing

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que la última propuesta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para abstenerse a cambio de ciertas condiciones responde a un "último consejo de marketing" y resulta de la estrategia que tienen algunos políticos que "quieren presentarse como estadistas".

Así se ha pronunciado Abascal en rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con el rey para evaluar los apoyos políticos para una posible investidura, a la que ha vuelto a negar su apoyo si el candidato es el del PSOE, Pedro Sánchez.

Para Abascal, las últimas horas de la recta final, antes de que el próximo lunes se convoquen elecciones de forma automática, escenifican una "ceremonia de confusión" protagonizada por actores políticos con "posiciones erráticas", entre ellas la última manifestada por Rivera para desbloquear la investidura.

Esta iniciativa no es "seria", según el líder de Vox, y ha insistido en que su partido prefiere la repetición electoral a que salga adelante cualquier gobierno presidido por Pedro Sánchez.

"No queremos contribuir a esa ceremonia de la confusión y desorden en que se ha convertido la política nacional", ha recalcado Abascal, tras lo cual ha reiterado que Vox está preparado para una nueva convocatoria electoral en la que no variarán su estrategia.

Entendería que no se llegase a ese desenlace porque ve al PSOE, Ciudadanos e incluso al PP con "proyectos similares", por lo que un acuerdo de última hora es factible, según ha argumentado.

No obstante, Vox se desmarca de cualquier alianza con ninguno de esos tres partidos y concretamente de acudir a las urnas en listas conjuntas con el PP: "No cambiaremos de posición ni de estrategia, no escuchamos ni a sondeos que dicen que vamos a la baja ni a los que dicen que tenemos que crecer un poco más", ha remarcado Abascal.