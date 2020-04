Abascal replica al Gobierno que no es "decente" usar a la Guardia Civil para "proscribir" a la oposición

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente este lunes contra el Gobierno acusándole de utilizar a la Guardia Civil para "convertir sistemáticamente en bulo y proscribir la acción de la oposición" y para "atemorizar" a la población con la intención de minimizar las críticas a la gestión que está haciendo gobierno de la crisis del coronavirus. "Eso es lo que no es decente", ha dicho.

Abascal replicaba así a las advertencias lanzadas por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en el sentido de que "no es decente" utilizar los "fallos" en los discursos de portavoces oficiales para atacar a quienes trabajan con "honestidad" contra la pandemia, como el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, cuando habló este domingo de que uno de sus objetivos al combatir bulos es "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

EL GENERAL ES UNA "VÍCTIMA"

Según el líder de Vox, el general Santiago ha sido "víctima" de la propia gestión del Ejecutivo, puesto que labor de la Guardia Civil no es actuar contra libertad de expresión ni "amordazar la capacidad crítica de la oposición", sino prevenir y perseguir delitos.

"Lo que no es decente es utilizar uniformados y funcionarios de instituciones muy queridas con carreras muy prestigiosas contra la oposición y para meterles en un lío monumental", ha protestado Abascal, a cuenta de las declaraciones de Santiago.

A su juicio, las palabras del responsable de la Guardia Civil fueron "desafortunadas", pero no fruto de un "lapsus" como mantiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No hubo lapsus, no se le olvidó nada, fue una afirmación muy grave", ha dicho.