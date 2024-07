Abascal propondrá a la cúpula de Vox romper todos los gobiernos autonómicos con el PP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, propondrá esta tarde ante la cúpula del partido romper todos los pactos de gobierno autonómicos con el PP al considerar que el acuerdo de las comunidades sobre el reparto de menores inmigrantes no acompañados no les deja otra salida.

Abascal ya advirtió las semana pasada que rompería con el PP si finalmente los presidentes de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, todos del PP, aceptaban acoger menores en sus comunidades, como así decidieron anoche en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia celebrada en Tenerife.

Fuentes del partido han asegurado que el líder de Vox mantiene esa posición al considerar que no le dejan otra salida y creer que no podría salir a la calle si no mantuviera su palabra y que si así fuera, tendría que dejar de ser presidente del partido.