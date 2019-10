Abascal ve en las encuestas un síntoma excelente del crecimiento de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha desconfiado este lunes de las encuestas que les aúpan hasta los 40 escaños, pero ha resaltado que son un "síntoma excelente" del alza del partido, que se constata también con una "mayor adhesión" a sus actos electorales que en abril.

Abascal ha subrayado en Antena 3 que si bien los sondeos de abril eran "montajes de Moncloa y del PSOE" para movilizar el voto socialista utilizando el "miedo", ahora "es mucho más difícil manipular o distorsionar el mensaje de Vox".

Ha destacado que "todas las casas de encuestas en estos momentos están coincidiendo prácticamente" en el crecimiento del partido, a lo que se une la "asistencia multitudinaria" a los mítines.

No obstante, ha llamado a la prudencia, porque en las elecciones generales del 28 de abril fue el partido que más movilizó, pero no ganó los comicios.

"En esta ocasión, a pesar de que aspiramos a ganar y salimos con toda la ambición, sabemos que llenar los mítines no implica tener el mejor resultado", ha precisado.

Para el líder de Vox, el crecimiento de su partido se debe a que "la claridad se premia", justo lo contrario, ha dicho, de lo que le ocurre a Ciudadanos, al que las encuestas le auguran un fuerte descenso.

Abascal ha defendido que Vox "no engaña" y tiene un mensaje claro, como se ha puesto de manifiesto en la crisis de Cataluña, y ha vuelto a repetir a los independentistas que "abandonen toda esperanza de secesión".

En este contexto, ha cuestionado el apoyo dado por la Liga Norte, el partido de Matteo Salvini, a los secesionistas, y ha recalcado que el compromiso que adquirió en el encuentro que ambos mantuvieron en septiembre en Roma queda "en agua de borrajas".

"Tomamos nota", ha dicho el presidente de Vox, que tras esa reunión con Salvini dijo que ambos coincidían en "el respeto a la soberanía nacional y unidad de los estados miembros".

Preguntado si le incomoda que la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, le pueda manifestar su apoyo, ha respondido tajante: "No, no me incomoda".