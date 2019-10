Abascal insta a Sánchez a luchar "cuerpo a cuerpo" con los independentistas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado hoy al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que "baje a la arena" a luchar "cuerpo a cuerpo" con los independentistas y "no juegue con la vida" de los agentes policiales en Cataluña.

Durante un acto de precampaña de su partido en Córdoba, Abascal ha manifestado que Cataluña es una "tierra abandonada a su suerte" y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están "a los pies de los caballos", ya que, a su juicio, el Gobierno "no le permite utilizar los medios de los que dispone para sofocar la violencia de la canallada independentista".

"Pedro, vete tú y baja a la arena y lucha cuerpo a cuerpo y no juegues con la vida de nuestros hombres", ha enfatizado Abascal, quien ha resaltado el trabajo de policías y guardia civiles en Cataluña donde "se están jugando el tipo".

Además, se ha mostrado "agradecido" por no haber sido convocado por Sánchez para abordar la situación en Cataluña ya que Vox "no está en esas posiciones", mientras que ha lamentado que PP y Ciudadanos "no han protestado" por la "exclusión" de su formación ya que supone "excluir a 2,6 millones de españoles".

Ha añadido que el Parlamento de Cataluña está en "absoluta rebeldía" y que el presidente catalán, Quim Torra, es un "delincuente" que hoy "ha abandonado la junta de seguridad" para "cortar carreteras de forma ilegal", por lo que ha exigido "su detención esta misma noche".

"Torra es el capo de los CDR y tiene que dormir en prisión, y si no lo hace es que este Gobierno no cumple con su funciones y sus obligaciones", ha enfatizado Abascal, quien ha pedido que se declare el estado de excepción que permita "defender a todos esos catalanes que tienen tanto miedo".

Asimismo, ha criticado la "sentencia blandita" del Tribunal Supremo (TS) sobre el procés porque ha supuesto, a su juicio, que el movimiento independentista "se ha envalentonado" y que los condenados "estarán en la calle en semanas" y los españoles "pasarán de la decepción al sentimiento de traición".

Según Abascal, las "instituciones democráticas" tienen "miedo al PSOE" y el TS se ha "amoldado" a la petición del "abogado de Sánchez" en lugar de asumir la tesis "del juez de instructor, de los fiscales, de la acusación particular y del abogado del Estado que apartó y que pidió rebelión".

Finalmente, ha criticado que en plena campaña electoral "pongan un muerto encima de la mesa", en referencia a la exhumación de Franco, y ha manifestado que se enterrará "donde diga el Gobierno y no donde quiere la familia", algo que "no se hace con los muertos" ya sea "Franco o la Pasionaria", ha concluido.