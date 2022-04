Abascal: no había sitio más importante para estar hoy que en Castilla y León

(corrige errata del titular de la NA2086)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que para su formación hoy "no había un sitio más importante en el que estar" que en Castilla y León y la toma de posesión del presidente Alfonso Fernández Mañueco, su nuevo socio de gobierno, aunque ha evitado juzgar la ausencia de su homólogo del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este acto.

"No me corresponde a mí juzgar las agendas de otros líderes, pero no dudo del apoyo de Feijóo a sus líderes territoriales", ha indicado Abascal a preguntas de los medios y ha manifestado que corresponde al propio Feijóo explicar su ausencia, porque para Vox "sí es una prioridad defender este Gobierno", ha recalcado.

Como ha indicado el líder de Vox, este gobierno de Castilla y León ha sido "demonizado antes de echar a andar, constantemente atacado por quienes más tienen que callar", ha dicho, y ha incidido en que quienes lo critican son los que han "incorporado al comunismo, al golpismo y al terrorismo a la dirección del Estado".

Por todo ello, aunque Abascal ha subrayado que para Vox era importante estar en la toma de posesión de Mañueco, no ha juzgado la ausencia de Feijóo: "No tengo ninguna duda del apoyo de la inmensa mayoría de los dirigentes del PP, que quieren echar a Sánchez" con este "gobierno de la esperanza para muchos españoles", ha zanjado.