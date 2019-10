Abascal: "Gobierno de Sánchez abandona a millones de españoles en Cataluña porque es más importante sacar a un muerto"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "traidor y desleal" por "abandonar a millones de españoles en Cataluña" y pensar que "lo más importante es sacar a un muerto de su tumba, que lleva 50 años descansando, que además murió en su cama, y en contra de la voluntad de la familia".

Asimismo, ha dicho que la "nación no se suicida en un referéndum" y de que su partido no va a permitir que se trate "de subvertir la soberanía nacional con eufemismos" porque, según ha remarcado, "no existe el derecho a decidir en Cataluña ni el de todos españoles a decidir la ruptura de España".

En un acto público en Aguadulce (Almería) ante más de 2.000 personas, Abascal ha remarcado que Vox "esta por muy encima de ser un partido político" y que es la "única alternativa patriota" ante la situación de "emergencia nacional" con un "golpe de estado vivo" en Cataluña y frente a aquellos que "tienen emergencia profanatoria" en alusión al Gobierno que lidera Pedro Sánchez.

"Lo que no es patriótico es poner un muerto encima de la mesa en campaña electoral cuando hay una emergencia nacional con una Generalitat rebelde y un presidente que debe ser detenido y puesto a disposición judicial y una emergencia social en España con una crisis económica en ciernes y una inmigración ilegal que rompe la convivencia", ha dicho.

Con un auditorio entregado y tras calentar el ambiente al ritmo del 'Viva España' y 'El novio de la muerte' en la tierra de Manolo Escobar y que acoge a la Brigada de la Legión (Brileg), el líder de Vox ha vuelto a reclamar que se declare el estado de excepción en Cataluña por vulnerar la Constitución y ha asegurado que la "prisa" del presidente del Ejecutivo por "sacar a Franco en estos días" del Valle de los Caídos es que "no sabe qué hacer".

"Nosotros sí tenemos una respuesta clara y contundente que pasa por el respeto a la Constitución, por poner encima de la mesa la suspensión de la autonomía, el control de TV3 y la disolución de los Mossos, porque los que sean leales estarán fenomenal en la Policía Nacional y los que estén a favor del golpe irán al paro o a prisión", ha remarcado.

Abascal ha arremetido también contra PP y Ciudadanos (Cs) por no instar a que Vox participase en la ronda de consultas convocada por Sánchez ante la situación en Cataluña y les ha acusado de "tener miedo" al PSOE. "Estamos mejor solos que mal acompañados y muchos mejor con vosotros --en alusión a los asistentes al acto-- que con políticos cobardes".

"CRECIENTE CHAVISMO INSTITUCIONAL"

Para el presidente de Vox, existe un "creciente chavismo institucional" en España que hace que cuando gobierna el PSOE "los jueces, fiscales y abogados del estado, así como otros funcionarios vivan en la incomodidad, en el miedo" porque, según ha apuntado, el PSOE "se comporta como un enemigo de las instituciones democráticas, de la división de poderes".

"El PP y Ciudadanos también tienen miedo sino no se explican muchas cosas y también nos tienen miedo a nosotros porque vamos a restaurar la dignidad de las instituciones democráticas y de todos los españoles", ha trasladado.

Ha hecho alusión en este punto a que el voto útil del que habla el líder del PP, Pablo Casado, es "solo útil al PSOE" y ha criticado que "su postración" ante la Ley de Memoria Histórica o el estado de las autonomías".

"Ya hablan de desbloquear la situación, dispuestos a llegar a un acuerdo con el PSOE, pero Vox garantiza que con nosotros nunca gobernará el PSOE ni por acción ni por omisión y ojalá seamos la primera fuerza para que sean otros los que tengan que tratar con nosotros porque estamos delante y tenemos mayoría", ha dicho.

Para Abascal, su partido "defiende lo obvio" frente a los que pretenden "la guerra civil, el enfrentamiento entre hombres y mujeres", porque "ya no pueden esgrimir la lucha de clases ante la gente que sabe que el PSOE ya no es ni obrero ni español". "Llamamos a todos los que, hayan votado lo que hayan votado en el pasado, dicen España primero siempre", ha concluido.