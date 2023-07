Abascal, a la edil de Vox en Guadalajara que podría ser no adscrita y poner en peligro la mayoría: "No acepto chantajes"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno y presidente de la formación, Santiago Abascal, ha salido al paso ante la amenaza de la edil de su lista en Guadalajara que tiene que sustituir a una concejal dimitida de hacerlo como no adscrita si no llegan a un acuerdo en la elecciones de diputados provinciales, asegurando que no va a aceptar "chantajes".

"Con toda rotundidad, este partido no acepta y no ha aceptado jamás un sólo chantaje. Quien decida traicionar a los votantes de Guadalajara será en exclusiva responsable", ha apuntado.

Ha colocado este asunto como un ejemplo de "transfuguismo", algo que "tiene que estar perseguido el política" y gracias a lo cual "los grandes partidos han gobernado" en muchas ocasiones, como el PP con "tránsfugas de Vox" en Murcia.

"Estoy extraordinariamente preocupado, pero no vamos a negociar nada con una persona que plantea un chantaje o una amenaza", ha apuntado.