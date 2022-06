Abascal dice que C's es un "partido pequeñito en trance de desaparición"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido hoy a Ciudadanos como un partido muy pequeñito en trance de desaparición, y se ha atribuido el mérito del cambio en Andalucía que defienden como suyo el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, y su exsocio de gobierno, Juan Marín.

Durante un acto público en Huelva, junto a la candidata de su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, Abascal ha admitido que en 2019, cuando Vox dio su apoyo a Moreno para sacar adelante los presupuestos andaluces, éramos nuevos, y no supimos negociar bien, ya que aceptamos un acuerdo de investidura, pero había un documento firmado por PP y Vox, que Ciudadanos no lo firmaba, no fuesen a mancharse.

Un acuerdo que, asegura, no se cumplió, por lo que se habría retirado el apoyo al PP, que ahora, en referencia a posibles pactos con su partido, no quiere ser claro, pero en las declaraciones arrojan bastante luz, y ha reprochado a Juanma Moreno que afirmase que si no se vota bien, igual hay que repetir elecciones.