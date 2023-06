Abascal desliga el acuerdo de Baleares de los pactos en Extremadura y Aragón y avisa: "No va a servir en otros lugares"

Ante la posibilidad de ostentar una vicepresidencia en un gobierno de Feijóo, reitera que él se presenta a presidente

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha desvinculado este jueves el acuerdo alcanzado con el PP en Baleares, en virtud del cual su partido se abstendrá para investir a Marga Prohens, de los eventuales pactos que ambas formaciones puedan alcanzar en Extremadura, Aragón o Murcia. "Lo de Baleares no va a servir en otros lugares", ha advertido.

PP y Vox firmaron el miércoles el acuerdo de investidura de Prohens, que comporta que los de Santiago Abascal no entrarán en el Govern balear pero sí en los consells insulares de Mallorca y Menorca. Contempla también atender prioritariamente problemas como la falta de libertad lingüística. En Extremadura, Aragón y Murcia, donde los gobiernos aún están pendientes, las negociaciones están en marcha y Vox ha reiterado su intención de tener presencia en los ejecutivos regionales.

Ante los medios de comunicación en Salamanca, Abascal ha explicado que el acuerdo de Baleares "es distinto" porque en esta autonomía existe el "gran riesgo" de "la entrada del separatismo y la imposición del catalán en las aulas". Estas circunstancias no se dan en Aragón, Extremadura o Murcia, ha sostenido.

Además, el líder de Vox ha resaltado que Prohens ha mantenido "un comportamiento respetuoso" con el electorado de la formación que preside, no así como la líder del PP extremeño, María Guardiola. "No les ha insultado como en Extremadura", ha indicado. Guardiola descartó que Vox entrara a formar parte del gobierno autonómico alegando que no quería pactar con una formación que niega la violencia machista, entre otras cosas.

Otra de las diferencias entre el pacto en Baleares y las restantes, según Abascal, es que en las islas el PP "no ha incumplido" un acuerdo de investidura con Vox, tal y como ocurrió en Murcia, según denuncia. "Lo de Baleares no va a servir en otros lugares", ha resumido.

Por otra parte, cuestionado sobre si formaría parte de un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijóo como su vicepresidente tras las elecciones generales del 23 de julio, Abascal ha hecho hincapié en que se presenta a la Presidencia y ha descartado hacer "hipótesis". "Tengan claro que salgo a ganar y me presento a la Presidencia, no a la Vicepresidencia", ha subrayado.