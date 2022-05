Abascal: "El PP demuestra tener poca fe en la nación cuando afirma que España es plurinacional"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que el PP "demuestra tener poca fe en la nación" cuando asegura que España es un "estado plurinacional" y ha trasladado una "gran preocupación" porque supone, a su juicio, que no es "capaz" de "defender" ni "nuestras fronteras" ni "los derechos y libertades de los españoles".

En su intervención durante un acto en Almería sobre inmigración organizado por la Fundación Disenso que lidera, Abascal ha hecho alusión a las declaraciones realizadas en las últimas horas por el número 2 del PP y secretario general del PP-A, Elías Bendodo, y ha recordado en esta línea que el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "ya dejó caer hace poco que Galicia era una nación sin estado".

"Para ellos España es solo una cáscara, no una nación y eso es un problema porque demuestra que tienen poca fe en la nación española y hay que denunciarlo con toda claridad", ha dicho.

Para Abascal, este planteamiento tiene "consecuencias" ya que, cuando "uno no cree" en España, "no defiende las fronteras, no combate a sus enemigos, no defiende los derechos y las libertades de los españoles y acaba pactando con cualquiera para poder obtener poder".

Por último, ha pedido al PP que muestre "coherencia" con respecto al espionaje por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a líderes independentistas de Cataluña.

"Si de verdad cree que no se pueden desvelar secretos de estado a los enemigos de la nación en la comisión parlamentaria, debe decir también que deben ser ilegalizados y renunciar a cualquier pacto con ellos", ha concluido.