Abascal carga contra Moreno y Ayuso por defender la Agenda 2030 y pone de ejemplo CyL para futuros pactos entre PP y Vox

Afirma que cualquier portavoz o candidato de Vox que defienda los objetivos del desarrollo sostenible será cesado y expulsado

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este sábado en Oviedo contra los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno por mantener en sus gobiernos oficinas dedicados al desarrollo de los objetivos "globalistas" de la Agenda 2030 y ha defendido como "modelo válido" para llegar a pactos con el PP, el del gobierno en Castilla y León.

En ese sentido, ha afirmado que lo que que pactó Vox con los 'populares' en Madrid o Andalucía "no se está cumpliendo", mientras que en Castilla y León "con sus diferencias y sus trompicones, se está cumpliendo poco a poco". Por eso, ha indicado que su formación tiene "la mano tendida" al PP para llegar a pactos pero sabiendo el "campo de juego" y "cumpliendo con lo pactado".

Así, ha reclamado saber cuál es el "modelo del PP" y, en ese sentido, ha indicado que este tiene que ser "cambiar todas las políticas de Sánchez" y no "ser el PSOE con diez años de retraso". "Vox no tiene la obligación de entregar sus votos al PP", ha recordado, para poner de ejemplo que los 'populares' también defienden los objetivos de la Agenda 2030 y desde Vox "no vamos a pasar por el aro".

Abascal ha aprovechado un mitin en la capital asturiana para cargar duramente contra el "suicidio energético" de la Agenda 2030, que ha definido como "el club de los poderosos", y ha afirmado que cualquier portavoz o candidato de Vox que defienda el desarrollo sostenible será cesado y expulsado del partido.

"Queremos seguir viviendo como vivieron nuestros abuelos y que se mantengan nuestras tradiciones", ha explicado, para afirmar que las consecuencias del proceso de Transición Energética "perjudican a las clases humildes" por lo que Vox va a votar en contra de todas las medidas que se tomen en ese sentido.

Así, dentro de la campaña 'España dedide', ha defendido que se realicen referendos sobre medidas como la Agenda 2030 y ha afirmado que esto no se hace "porque la mayoría de españoles, también los votantes sociales, votarían lo que dice Vox". "No nos preguntan porque diríamos masivamente que los insectos se los coman ellos", ha indicado.

LEY 'SOLO SÍ ES SÍ'

También ha cargado Abascal contra la ley del 'solo sí es sí' y ha llegado a defender "cárcel" para "los ministros responsables de que un violador que haya salido a la calle reincida". Además, ha ironizado con la feminización del callejero. "Una calle se llamará 'fulanita de tal', pero las mujeres ya no podrán andar por la calle porque a los violadores los han soltado", ha dicho.

En ese sentido, ha acusado al PSOE de estar centrado en "las cosas del género, del género bobo" y ha definido a este partido como "una peste para la concordia y para la separación de poderes" al que ha acusado de "traicionar a los humildes" por "impedir" con votaciones en el Congreso que los "españoles puedan explotar su propio suelo", por lo que ha anunciado que Vox va a seguir votando en contra "de todo lo que proponga el Gobierno".

CRÍTICAS A LA PRENSA

Por otro lado, ha criticado duramente a la prensa "subvencionada para manipularnos", a la que "solo les puede la subvención y el odio" y que, a su juicio, se posicionó contra la moción de censura presentada por Vox. "Nunca ha habido tanta unanimidad", ha asegurado, para señalar que "ni siquiera el golpe separatista catalán ha sido tan combatido en la prensa".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Nunca ha habido una contradicción tan importante entre la opinión de la calle y la opinión publicada", ha señalado, para afirmar que "ya no hay verdad en los periódicos" y que, gracias a Pedro Sánchez y sus socios, "el parlamento ya no representa la calle".

Abascal ha querido defender así una moción de censura donde "todo lo que no fuera que yo sacara una pistola o que Tamames se muriera en directo ya superaba las expectativas" y ha asegurado que, a pesar de la "caricatura" que a su juicio han hecho desde los medios, después del debate en el parlamento, Vox está subiendo en las encuestas.

El líder del partido verde, que ha comenzado su discurso defendiendo que "Asturias es España y lo demás tierra conquistada" y que ha cargado contra los medios que recogen informaciones sobre estudios que ponen en cuestión los "hechos históricos" de la llamada 'Reconquista', también ha atacado "porquería" de la memoria histórica que "no es más que la memoria impuesta".

CRITICAS A BARBÓN

En el acto 'España decide', celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo, también ha participado el presidente de Vox Asturias y diputado nacional José María Figaredo, que ha cargado contra la "negligencia socialista" que ha llevado a Asturias a ser "una región abandonada y despoblada". Además, ha afirmado que hay afiliados de Vox en las Cuencas Mineras "que se enfrentan al señalamiento" por aparecer en sus listas.

Por otro lado, la candidata al Principado, Carolina López, ha afirmado que "Asturias lo tiene todo", pero tiene el "gran problema" de tener de presidente a Adrián Barbón, al que ha acusado de tener responsabilidad en los incendios que asolaron la región en las últimas semanas por "abandonar" los montes y convertirlos así en "combustible".

También ha criticado el "abandono" de las zonas rurales por "una izquierda que solo defiende a los osos y a los lobos". Por eso, ha anunciado que Vox propondrá un Plan Nacional del Lobo que busque el equilibrio entre hombre y esta especie.

Para finalizar, la candidata para el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha afirmado que la capital asturiana es una ciudad "maltratada" por los partidos de izquierda y por una derecha "que no sabe de donde viene y que no nos ha defendido". Del mismo modo, ha anunciado que si llega a la alcaldía eliminara la plusvalía municipal y reducirá al mínimo legal el IBI y la viñeta