Cualifica de "anomalía" que Galicia sexa a única comunidade onde ou seu partido carece de representación e confía en sacarse esa "espiniña"

O presidente de Vox, Santiago Abascal, asegurou que non hai "en toda Europa un partido que lle diga a outro que non preséntese ás eleccións" após instar ou líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, á súa formación a non presentarse para non pór en rocha a maioría do PP.

"Non pode haber un insulto maior", recriminoulle Abascal, argumentando que "Feijóo e Xénova 13 en lugar de dar as grazas" ao seu partido polo apoio na súa investidura, dedícase a insultalo.

Á súa chegada a Pontevedra, onde clausurou ou acto de presentación dá candidatura non catro provincias, Abascal sostivo que "Vox non só ten ou dereito, senón ou deber de presentarse porque ou que Vox defende só ou defende Vox en solitaria" fronte ao PP, "acomodado nunha maioría absoluta que só dedícase a aplicar as políticas dá esquerda en moitos aspectos".

Durante a súa intervención, Santiago Abascal reivindicou que vos votantes de Vox "son tan galegos" como vos do PP "e teñen dereito a estar representados e non ao voto do medo e ao voto útil" nin a estar "secuestrados" polas políticas que aplica ou PP en Galicia.

Ademais, responsabilizou a Feijóo de "a campaña de demonización contra Vox aderezada co blanqueamiento de Pedro Sánchez, que logrou que este suxeito queda non poder" despois das pasadas eleccións xerais do 23 de xullo.

"Agora en Galicia volve suceder ou mesmo e non canto de facer políticas contrarias á esquerda e ao separatismo, están preocupados por Vox", sinalou Santiago Abascal, que advertiu que "vos escanos estanse xogando entre Bloque, PSOE e Vox, pero Feijóo segue facendo experimentos e xogando con lume", advertiu, apelando á súa "responsabilidade". "Ou que non faremos é meter a cabeza na terra nin suicidarnos voluntariamente, como pensan en Xénova 13", engadiu ou presidente de Vox.

"ESPINITA CRAVADA"

Así, Santiago Abascal insistiu en "convencer" dá importancia do "voto valente, non cativo nin resignado" que representa ou seu partido para quitarse a "espinita cravada" que supón que ou Parlamento de Galicia sexa ou único en España onde carece de representación. "É unha anomalía que temos que resolver" afirmou ou presidente de Vox.

Precisamente, Abascal reivindicou a representación parlamentaria lograda en País Vasco, Cataluña e outras rexións, e especialmente ou papel do seu partido nos gobernos en coalición de Valencia, Murcia ou Castela-León grazas a que "ou PP en moitas rexións está a actuar con responsabilidade" fronte a "Feijóo e Xénova 13".

O líder dos populares --a quen se referiu como "ese señor que deixou esta rexión para ir ao mentidero dá Vila e tivo un mal resultado para España"-- e Pedro Sánchez --do que afirmou que "só lle importa ou seu traseiro, por iso mente e engana sen ningún escrúpulo"-- foron vos únicos políticos aos que se referiu Santiago Abascal, que non citou a ningún dous aspirantes á presidencia dá Xunta de ningúns dous partidos.

OPOSICIÓN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A Feijóo reprochoulle que "así non pódese facer oposición". Neste sentido, afeoulle que convoque "manifestacións cada fin de semana denunciando un golpe" á Constitución e, despois, "chegue a un acordo para reformar esa mesma Constitución cos que están a dar ou golpe".

Nese sentido, Santiago Abascal concluíu que, a diferenza de Feijóo, que "sae ao auxilio de Sánchez cada dous por tres", co pacto para a reforma constitucional ou ou Consello Xeral do Poder Xudicial, "só queda Vox", unha afirmación que sostén "con orgullo e tristeza".

"Se Vox non está, quen vai dicir que vos partidos separatistas deberían ser ilegais?", preguntou Abascal, cualificándoos como "inimigos dá patria". Por iso, asegurou que "ou PSOE tinga que estar de xeonllos pedindo perdón aos españois pola traizón", argumentando que "ou interese de España está en mans daqueles que queren que lle vaia mal".

"DISTANCIA INFINITA" CO GOBERNO

Pola contra, Santiago Abascal insistiu en que a súa formación vai manter " a distancia infinita co Goberno" e que "para botar a Pedro Sánchez hai que ser valentes e dicir que non a todo", incluíndo que se retire ou termo "diminuídos" dá Constitución.

"A nós ou cambio de termo parécenos ben, pero non as présas", ha justificado ou presidente de Vox, que afirmou que unha proposta "con aparencia de xustiza" como a que finalmente se aprobou "polo PP, ou PSOE e Bildu", ou que leva é que "pode haber desigualdade non trato a homes e mulleres".

Non seu primeiro acto en Pontevedra, ou líder de Vox estivo acompañado polo vicepresidente provincial, Manuel Torres, e ao aspirante á presidencia dá Xunta e cabeza de lista por Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, que presentou aos candidatos da Coruña, Ourense e Lugo, Manuel Fontes, María Jesús Fernández e Sonia Teijeiro, respectivamente.

INCIDENTE

Non acto, produciuse un incidente ao comezo da intervención de Díaz-Mella cando un pequeno grupo de militantes gritáronlle "fóra" en desacordo ao seu nomeamento.

Após abandonar a sala a instancias dúas demais asistentes, ou equipo de seguridade de Abascal impediulles volver ocupar vos seus asentos e, non exterior, criticaron ou nomeamento "a dedo" de Díaz-Mella, afirmando que non é "trigo limpo".